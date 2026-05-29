Carlos Martínez insiste al PP en que "arranque de una vez" la legislatura y "transparencia" en la negociación con Vox

Archivo - El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, en una imagen de archivo. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 29 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha vuelto a reclamar este viernes al PP que "arranque de un vez" la legislatura en Castilla y León y ha demandado "transparencia" en la negociación que mantiene con Vox.

"Necesitamos que esta Administración autonómica comience a andar ya, arranque de una vez esta legislatura y comencemos a poner encima de la mesa negro sobre banco un proyecto presupuestario", ha recalcado para añadir que la legislatura se encuentra "absolutamente paralizada y bloqueada" por el "capricho" del presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, al haber transcurrido ya 74 días desde las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo.

Al mismo tiempo, el líder autonómico del PSOE ha expresado la necesidad de ver "con transparencia" lo que se negocia en Madrid entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el de Vox, Santiago Abascal y les ha solicitado que "den por finiquitado ya ese borrador" que permita que la legislatura pueda echar a andar en Castilla y León y que se pongan sobre la mesa los Presupuestos Generales de la Comunidad.

Carlos Martínez se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha participado en la concentración de la Plataforma OncoBierzo 'Tú decides, callar no cura'.