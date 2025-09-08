Carlos Martínez ofrece el apoyo al Consejo Comarcal del Bierzo (León) y pide un servicio de Oncología "digno"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, conversa con ciudadanos de Ponferrada (León) en el Día del Bierzo y la festividad de La Encina. - PSCYL

PONFERRADA (LEÓN), 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha ofrecido este lunes "todo el respaldo" al Consejo Comarcal del Bierzo, que sigue sin disponer de sede oficial financiada por la Junta de Castilla y León y ha criticado que el PP "ha negado" su apoyo a esta entidad durante décadas, así como a la comarca berciana, que no dispone de un servicio público de Oncología "digno" para sus pacientes.

El líder socialista en la Comunidad se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), con motivo de su presencia en los actos institucionales con motivo del Día del Bierzo y la festividad de La Encina acompañado por numerosos representantes del PSOE de León.

En la capital berciana, Martínez ha expresado que la comarca tiene "grandes debilidades estructurales que impiden su desarrollo con normalidad" ante la falta de dotaciones públicas como un servicio de Oncología "digno" en el Hospital de El Bierzo.

Asimismo, ha explicado que el Consejo Comarcal del Bierzo, 35 años después de su creación, "ni siquiera tiene una sede propia" financiada al 100 por ciento por la Administración autonómica o propiedad de la Junta, lo que genera "sensación de desapego" por el "abandono" que sufren estas comarcas y por la "ausencia" de las políticas públicas autonómicas.

"Haremos realidad que el Consejo Comarcal disponga de una sede propiedad de la autonomía financiada por la autonomía, que es la responsable última de tener que dotar de unas infraestructuras básicas a los territorios", ha finalizado.