Carlos Martínez: "Si el PP quiere echar a todos los que no trabajan, tiene mucho tajo"

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, participa en un Desayuno Informativo, a 9 de marzo de 2026, en Soria, Castilla y León (España). - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado que "si el PP quiere echar a todos los que no trabajan, tiene mucho tajo", todo ello en relación con la dimisión del que era secretario general de Nuevas Generaciones del PP, Carlo Angrisano.

En un desayuno informativo en Soria, donde ha estado acompañado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Martínez se ha referido así a la dimisión de Angresina, quien ha pasado a pedir directamente el voto para Vox después de 14 años de militancia 'popular', desde los 15 hasta los 29 que tiene actualmente.

Ante esta renuncia, miembros de su ya expartido, del PP, no han lamentado su salida y han asegurado que no se trataba de una "fuga de cerebros" ni del adiós de alguien que se destacara por su trabajo, una postura ante la que Martínez y Puente han manifestado no entender entonces como Angrisano había sido colocado en un puesto tan destacado como el del número dos de Nuevas Generaciones.

En este contexto, Martínez ha señalado que falta de ganas de trabajar es una de las características del candidato del PP a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.