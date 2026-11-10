Carlos Pollán señala a Soria como "epicentro de la corrupción socialista" en Cyl

Pollán (2D) con los candidatos de Vox por Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha colocado a la capital soriana como "epicentro de la corrupción socialista en Castilla y León".

En este sentido, Pollán, ha recordado el registro que tuvo lugar el pasado 23 de junio en el Ayuntamiento de Soria donde "se investigan varios delitos" en lo que es "una muestra más de lo que Vox advierte del PSOE".

"El Ayuntamiento recibió información el día anterior del posible registro y el alcalde actual (Javier Antón) le comunicó al anterior (Carlos Martínez) algo que no le sorprendería a Martínez después de 20 años de mandato en el consistorio", ha manifestado Pollán, quien ha apuntado que el caso sigue bajo secreto de sumario.

TREN.

Por otro lado, Carlos Pollán, que ha participado en un acto de respaldo a los candidatos de Vox al Congreso y al Senado por Soria, se ha referido también a la situación actual del transporte ferroviario y en Soria y de la estación de trenes de la ciudad, hasta donde se ha desplazado.

En este sentido, Carlos Pollán ha hablado de una "estación vacía, sin pasajeros y sin trenes, que sólo ha recibido promesas vacías del felizmente dimitido ministro Óscar Puente".

"Una vez más, si la cúpula de ADIF puesta a dedo por el PSOE, hubiera puesto el mismo empeño en atender esta estación o las infraestructuras clave, que en contratar señoritas de compañía o en asegurar los bonus de los directivos de ADIF a las pocas horas del accidente de Urda, mejor le iría a Soria y a todos los españoles", ha manifestado el vicepresidente primero de la Junta.

Asimismo, Pollán ha asegurado que el gobierno socialista se ha dedicado en Soria a construir "un centro de internamiento de inmigrantes ilegales" en contra de los ciudadanos y de la seguridad de los sorianos al tiempo que ha defendido que el dinero que se destina a cuestiones "que no aporta nada a los ciudadanos" debe llegar primero a Soria y a los sorianos.

"Prioridad nacional y rebajas fiscales que necesitan los ciudadanos para mantenerse en Soria y tener su proyecto de vida es lo que Vox quiere para los españoles", ha apuntado Carlos Pollán.

Al respecto, ha argumentado que si Vox tiene "capacidad para gobernar en España" el centro ubicado en Soria "se dedicará a cuestiones que no sea tener inmigrantes ilegales que pueden traer miedo e inseguridad".

Asimismo, Carlos Pollán ha apuntado y propuesto la necesidad de que haya "viviendas para jóvenes en Soria" y ha lamentado que un gobierno socialista "después de ocho años gobernando" se entere "ahora" de que existe un problema con la vivienda.

REPRESENTACIÓN.

Preguntado sobre la posible representación en Soria, donde históricamente los dos diputados se los ha repartido PP y PSOE, Carlos Pollán ha apuntado que el objetivo de Vox es "conseguir ser una alternativa al gobierno corrupto y mafiosos de Sánchez" y ha matizado que "todo lo conseguido en Castilla y León será importante para que Voz se mantenga como la única alternativa para sacar a Sánchez de la Moncloa".