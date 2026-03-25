Carmen Camarero aboga por cercanía, acompañar al estudiante y renovar plantillas en su candidatura a rectora de la UVA

La catedrática Carmen Camarero (cuarta por la izquierda), en la presentación de su candidatura al Rectorado de la Universidad de Valladolid junto a su equipo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de la Universidad de Valladolid Carmen Camarero Izquierdo ha abogado por la cercanía, el acompañamiento al estudiante durante su vida académica y la renovación y rejuvenecimiento de las plantillas como principales planteamientos de su candidatura al Rectorado.

Camarero, catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ha presentado su candidatura este miércoles en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por su equipo y en la que ha asegurado que es "su casa", donde ha estudiado, se licenció y doctoró y donde ha ejercido diversas responsabilidades durante los 30 años que lleva en la institución.

La aspirante al Rectorado ha presentado las líneas de un programa que llevará por lema en la campaña 'Creer y cuidar' en un juego con las iniciales de su nombre y apellido y que se basa en lo que su equipo ha definido como las ocho 'Ces'.

En concreto, ha apuntado se basa en "crear" una universidad transformadora que dialoga, con un gobierno transparente y participativo; "caminar" hacia la excelencia en docencia, en investigación y en gestión; "consolidar" una plantilla estable y equilibrada; y "construir" una universidad ágil y dinámica en la gestión preparada para aprovechar la transformación digital.

Asimismo, "cooperar" para ser una universidad abierta al mundo; "completar" el equipamiento y las infraestructuras; "cuidar" la convivencia, la salud y el bienestar y, por último, "quizá lo primero", "compartir un sentimiento UVA".

Todo ello rodeado de las dos ideas centrales del lema de campaña, "crear" una universidad que "aporte soluciones de valor" a la comunidad universitaria pero también a la sociedad y "cuidar" la institución y a las personas que la integran.

"Crear y cuidar son dos palabras que comienzan con las dos ces de mi nombre de mi nombre y mi apellido, Carmen Camarero y además creo que son palabras que definen mi personalidad y el modo de gobierno que propongo y el modo de gobierno que me acompañará", ha apuntado la candidata, quien se ha comprometido a ser, si es elegido, una rectora "siempre atenta, cercana, dispuesta" y también a contar con un equipo "resolutivo" con una inmensa vocación de trabajo y de servicio.

TEMAS PRIORITARIOS

Aunque estas serán las líneas de su programa, ha concretado que pretenden incidir en algunos de ellos como en el de plantilla tanto de profesorado como de profesorado como el personal de gestión, administración y servicios (PTGAS), que considera que necesita "renovación" y "rejuvenecimiento", algo en lo que ya se ha trabajado hasta ahora pero que considera hay que continuar, a lo que ha sumado la necesidad de un "equilibrio" entre diferentes unidades docentes.

Además de este tema "prioritario", también ha explicado que pretenden trabajar más en el tema de "acompañamiento" durante toda la vida académica del estudiante.

"Que se sientan más apoyados, más acompañados en sus dificultades en el día a día, creando también, además, otro tipo de oferta, una oferta académica más allá de los grados", ha señalado Camarero, quien ha apostado por "porfolios digitales" que reconozcan otros competencias que los estudiantes van adquiriendo en otros cursos o actividades que realizan y también ha apostado por reforzar los idiomas.

En cuanto a los Erasmus, ha afirmado que pretenden seguir con los programas y fortalecerlos con otras universidades, incluso con alianzas que se establezcan desde la UVA con otras universidades europeas en el marco de lo que ya se propone desde la LOSU. "Creemos que eso reforzará también no solamente temas docentes y de Erasmus, sino también temas de investigación", ha agregado.

Asimismo, ha destacado como "línea importante" la creación de un observatorio permanente como "canal de escucha" de la comunidad de la UVA en su conjunto para conocer cuáles son los problemas de los diferentes colectivos.

Camarero ha aclarado que se trata de conocer más qué ocurre en la comunidad universitaria en el "día a día", a "pie de calle" con el fin de promover diferentes acciones que van encaminadas hacia el bienestar de todos los miembros de la comunidad, empezando por los estudiantes, que considera "el alma" de la universidad, pero también con profesores y personal de servicio, con la promoción de todo tipo de actividades "encaminadas hacia el bienestar, la salud o la convivencia".

GOBIERNO CERCANO

Camarero, quien ha tendido la mano para el diálogo y el acuerdo al resto de candidatos, ha apostado por un modo de gobierno "diferente", basado en "la cercanía, la participación y la colaboración activa" de toda la comunidad de la Universidad de Valladolid.

A este respecto, ha explicado que, aunque de los gobiernos anteriores se aprende y se llega a construir sobre lo ya creado en una tarea que valoran, "especialmente del equipo actual", con la propuesta de un gobierno "diferente" de hacer las cosas se refiere a la cercanía que se pretende lograr desde el Rectorado y con todos los vicerrectores.

Carmen Camarero ha añadido que consideran que la comunicación que tiene que existir entre el Rectorado y los vicerrectorados con toda la comunidad tiene que ser "más fácil, más fluida" y, aunque ha aclarado que se ve ya en el equipo rectoral actual, cree que hay seguir en la esa línea.

Así, considera que tienen que "ser personas accesibles, cercanas, preocupadas" y no solamente preguntar qué preocupa durante una campaña, sino también cuando se esté gestionando la institución.