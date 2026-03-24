Carmen Camarero, Carlos Alberola y Pilar Garcés presentarán desde mañana sus candidaturas a rector de la UVA

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las candidaturas de Pilar Garcés, Carmen Camarero y Carlos Alberola presentarán mañana y el jueves sus programas de cara a las al Rectorado de la Universidad de Valladolid (UVA) que se celebrarán el próximo 28 de abril.

La primera en hacerlo será Carmen Camarero, que estará acompañada por integrantes de su candidatura, y que expondrá su hoja de ruta para convertirse en la primera mujer responsable de la institución académica vallisoletana. Será a las 10.30 horas en la sala de prensa del Palacio de Santa Cruz.

El jueves, 26 de marzo, será el turno de los otros dos candidatos. El primero en hacerlo será el catedrático y profesor en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática Carlos Alberola López a las 10.00 horas, mientras que Pilar Garcés lo hará también ese mismo día pero a las 11.30 horas.

Precisamente, hoy la Universidad de Valladolid ha publicado los censos definitivos de electores, así como las circunscripciones electorales y la distribución final de representantes claustrales correspondientes al proceso electoral actualmente en marcha para elegir a los representantes al Claustro Universitario y al Rector de la UVa el próximo 28 de abril.

El censo definitivo asciende a 27.540 electores, distribuidos por campus y por cuerpos. Toda la información se puede consultar en http://www.uva.es/elecciones2026.

Por campus, la mayor concentración de electores corresponde al Campus de Valladolid, con 19.742 personas censadas, seguido del Campus de Segovia, con 2.503, el Campus de Palencia, con 2.274, y el Campus de Soria, con 1.838. La circunscripción única, correspondiente al colectivo del PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios) suma 1.183 electores, detalla la institución académica a través de un comunicado.