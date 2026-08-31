Carnero apunta a que la ORA se podría ampliar a Huerta del Rey cuando se negocie el próximo contrato

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha apuntado este lunes que cuando se negocie el nuevo contrato del sistema de aparcamiento regulado de la ORA, algo que podría no suceder hasta 2029 si se aplican las prórrogas previstas en el actual, se estudiará ampliarlo a nuevos ámbitos y "todo apunta" que uno de ellos será Huerta del Rey.

Así lo ha señalado este lunes el regidor al ser preguntado por la información publicada en prensa local en la que se indica la posible ampliación del aparcamiento regulado a dicho barrio.

En cualquier caso, ha precisado el regidor 'popular', cualquier ampliación "acontecerá cuando se firme el acuerdo del nuevo contrato". "Estudiaremos distintos ámbitos de la ciudad, dónde procede ampliación y todo apunta a que Huerta del Rey pueda ser uno de los lugares", ha añadido el regidor.

El actual contrato de la ORA, adjudicado a Dornier en 2016, tiene vigencia, tras la modificación del mismo hace unos años para ampliarlo a varias zonas del sur de la ciudad, hasta el 31 de mayo de 2027, si bien contempla dos posibles prórrogas de un año cada uno que podrían llevar su vigencia hasta mayo de 2029.