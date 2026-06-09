Carnero asegura que Auvasa gestionará el parking de La Victoria y garantiza que tendrá plazas para residentes

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este martes que Auvasa va a gestionar el aparcamiento subterráneo de la plaza de La Solidaridad, en La Victoria, cuyas obras de recuperación se han adjudicado por 288.222 euros en la Junta de Gobierno local.

Este ha sido uno de los muchos acuerdos adoptados en la reunión del órgano de gobierno local celebrada este martes bajo la presidencia del alcalde, que posteriormente ha detallado algunos de ellos, como varias adjudicaciones de obras más como las de mejora de la seguridad en el Camino Viejo de Simancas y la mejora de pavimentos y señalización la Fase II de urbanización 'La Cumbre'.

En el caso del aparcamiento subterráneo de La Victoria, que lleva cerrado diez años, el contrato ha sido adjudicado por 288.222 euros --un 13 por ciento menos que los 332.444 del importe de licitación con impuestos-- a la empresa Instalaciones Eléctricas Olmedo Cáceres.

El parking, cuyo acceso está situado en la calle Comuneros de Castilla número 2 presentó numerosas deficiencias desde su inauguración en el año 2011 y llegó a inundarse buena parte del mismo debido a fallos en el sistema de bombero, por lo que el equipo de Gobierno dirigido por PSOE y VTLP decretó su cierre en el año 2016.

La actuación tiene por objeto subsanar las deficiencias existentes en las instalaciones con el fin de restablecer las condiciones para el servicio y garantizar el correcto funcionamiento del espacio, con 281 plazas distribuidas en tres plantas subterráneas.

Como ha explicado el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, se va a encargar un estudio de viabilidad para determinar la modalidad exacta de la prestación del servicio que va a tener el parking, pero Carnero ha dado por hecho que será la empresa municipal de transportes Auvasa la que lo gestione.

En este sentido, han apuntado que se mantendrán plazas de aparcamiento para residentes en esta zona de la ciudad, "con abono", y también habrá plazas en sistema de rotación.

La adjudicación del contrato establece un plazo de ejecución de cinco meses, y el alcalde ha apuntado que el objetivo es que el aparcamiento esté activo "a finales de año".

OBRAS EN EL CAMINO VIEJO DE SIMANCAS

En la Junta de Gobierno también se ha adjudicado el contrato de obras de rehabilitación y refuerzo del firme, así como de adecuación del drenaje, del Camino Viejo de Simancas a la empresa Contratas y Obras San Gregorio, por un importe de 926.013 euros.

La actuación, que en principio se iba a limitar al asfaltado de la calzada después de las obras del carril bici que concluyeron en el verano de 2025, se ha considerado necesaria al constatar el "deplorable" estado de deterioro que presentaba el firme superior, a lo que se han sumado los efectos negativos de las precipitaciones registradas en los últimos inviernos, que han degrado el pavimento aun más.

El proyecto se desarrollará en el tramo comprendido entre el cruce con la calle París y el límite del término municipal de la capital con el de Simancas, lo que abarca 2,5 kilómetros de longitud. El objetivo es recuperar la capacidad estructural del pavimento, mejorar su regularidad superficial y garantizar la funcionalidad de esta vía de carácter interurbano, incrementando tanto la durabilidad de la infraestructura como la seguridad del tráfico rodado.

El plazo de ejecución en el expediente figuraba como "nueve meses", pero el alcalde ha asegurado que las obras concluirán "el próximo mes de octubre" y el presupuesto asciende a 926.000 euros.

En tercer lugar, se ha aprobado otra adjudicación para el contrato de obras para llevar a cabo diversas mejoras en la Fase I de la urbanización 'La Cumbre', situada en una de las laderas del Cerro de Las Contiendas. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Zarzuela Empresa Constructora, por un importe de 446.826 euros.

Los trabajos abarcarán la totalidad del pavimento del viario público de las calles de la Palma, del Haya y del Quejigo, así como una pequeña franja situada en uno de los márgenes del camino de las Contiendas.

El objeto del contrato es mejorar tanto el viario como los servicios urbanos de este ámbito, tal y como señala el informe emitido por la Sección de Gestión Urbanística con motivo de la solicitud de recepción de la parcela 127 del A.P.E. 10 'La Cumbre'.

El proyecto, con un coste de adjudicación de 446.826 euros, contempla intervenciones sobre cuatro ámbitos principales tales como firmes y pavimentos, redes de agua (abastecimiento y saneamiento), instalaciones de alumbrado público y señalización vial, tanto horizontal como vertical.

Por otro lado, en materia de abastecimiento de agua, el proyecto incluye la modificación de la red de hidrantes, mientras que en la red de saneamiento se ejecutarán diversas actuaciones destinadas a corregir los defectos detectados tras las inspecciones realizadas en las canalizaciones de la zona.

Asimismo, se llevará a cabo una renovación de la instalación de alumbrado público con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, uniformidad lumínica y eficiencia energética exigidos para este tipo de infraestructuras urbanas.

Por último, la intervención permitirá completar la señalización vial horizontal y vertical conforme a los criterios establecidos por el Centro de Movilidad Urbana.

El plazo previsto de ejecución de las obras es de seis meses, por lo que se prevé que los trabajos estén finalizados en diciembre.