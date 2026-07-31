Carnero avanza la declaración de la situación 2 por ozono este viernes, sin previsión de cierre del centro

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha apuntado este viernes que en torno al mediodía prevé que se dicte un decreto para la declaración de la situación 2, de aviso, por contaminación por ozono, que "conduciría a una reducción a 30 kilómetros por hora de la velocidad en la Zona de Bajas Emisiones".

Así lo ha señalado Carnero este viernes al ser preguntado ante los elevados datos de contaminación por ozono y por partículas en suspensión.

El alcalde ha indicado que este viernes se analiza la situación pero prevé que "en torno al mediodía" se pase a situación 2 y que la medida restrictiva sea de reducción de la velocidad máxima en la ZBE y no de corte de tráfico en esa zona para la mayor parte de los vehículos, como se decidió hacer a primeros de julio en otra declaración de situación 2.