Carnero califica de "incomprensible e innecesario" que Iratxe García y Puente estén en las negociaciones de amnistía

VALLADOLID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha calificado de "incomprensible e innecesario" que los vallisoletanos Iratxe García y Óscar Puente estén en las negociaciones de amnistía.

"Valladolid ha sido uno de los grandes territorios en el aporte de lo que es la construcción de España y ahora, el partido socialista de Pedro Sánchez y sus negociadores la están deshilachando", ha explicado el regidor, a lo que ha añadido que, como vallisoletano, le "sonroja" que personas como Puente e Iratxe García formen parte de ese "atrezo".

En este marco, Carnero ha afirmado que la amnistía es un acuerdo que es "incomprensible en un país democrático como es España en un estado social democrático y de derecho como proponga la constitución española de 1978" y, por tanto, ha destacado que no está en nada de acuerdo con que haya amnistía.

Por tanto, el alcalde ha afirmado que esto tiene unos efectos no solo políticos y jurídicos, sino también sociales, en una sociedad en la que "todos saben lo que está bien y lo que está mal". Por ello, ha señalado que "todo el mundo sabe que amnistiar a un forajido, no solo no está bien, sino que se debe de perseguir por la ley".

Asimismo, Carnero ha confirmado que sí va a asistir el día 18 de noviembre a la manifestación para acompañar, "como no puede ser de otra manera, al presidente Alberto Nuñez Feijóo".

CARGO DIRECTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en la reunón del pasado 23 de octubre el nombramiento de Indalecio Escudero Parrilla, quien como ha apuntado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, trabaja junto a él desde hace "más de 20 años", como nuevo director de Políticas Públicas, un cargo adescrito al área de Alcaldía.

En este marco, el Grupo Municipal Socialista ha recurrido en vía judicial contencioso-administratvia la decisión del alcalde 'popular' de crear el puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas, lo que han defendido como el "alcalde B".

Por ello, Carnero ha afirmado que tiene un "total respeto" por la decisión de la oposición y a la decisión que adopten los órganos jurisdiccionales. En segundo lugar, el regido he destacado que van a seguir trabajando por "todos y cada uno de los vecinos de Valladolid".

Para concluir, el 'popular' ha señalado que, "cuando la izquierda cuando tuvo la oportunidad de gobernar en esta ciudad en el 2015, no supo ganar; por tanto ahora que no tienen la oportunidad de gobernar, tampoco saben perder".