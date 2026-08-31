Carnero considera que el miércoles es "el momento" para que Valladolid esté con los ceutíes, "con España"

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha subrayado este lunes que este miércoles, 2 de septiembre, cuando hay convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias una concentración en apoyo de la población de Ceuta ante la crisis migratoria que sufren desde hace un mes que "es el momento" de que los vallisoletanos están con los ceutíes, "que es tanto como estar con España".

El regidor 'popular' ha explicado que la convocatoria que señala la FEMP para este miércoles se llevará a cabo en Valladolid "como en otros muchos lugares de España" porque, ha defendido, "sentimos la españolidad de Ceuta y de Melilla".

"Es un momento en el cual los vallisoletanos debemos expresar nuestra solidaridad con una ciudad autónoma, que en este momento como todo el mundo sabe y fruto de una invasión, lo está pasando muy mal".

"Es momento el miércoles de que vallisoletanos estemos con los ceutís, que es tanto como estar con España", ha recalcado.

Carnero ha añadido que "todos los días" se ve en "el telediario" esta situación y ha recordado que el presidente del gobierno aseguró en las jornadas posteriores al cruce de la frontera por parte de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos que se había producido una "violación de la integridad territorial" del país.

"Es algo lo suficientemente grave como para que esté claro que lo que ocurre en cualquier punto del territorio nacional nos tiene que ocupar y nos tememos que solidarizar", ha recalcado.