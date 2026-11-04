Carnero cree que la dimisión de Puente "llega tarde" e insiste en que le "espera" para las municipales

Archivo - El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha asegurado este miércoles que la dimisión del exministro de Transportes y Movilidad Sostenible y su predecesor en el cargo, Óscar Puente, ha llegado "tarde", "diez meses" después del accidente ferroviario de Adamuz, y ante la hipótesis de que pudiera presentarse como candidato a la Alcaldía por el PSOE ha insistido en que le "espera".

En declaraciones en el programa local de Hoy por Hoy en la Cadena SER, recogidas por Europa Press, Carnero ha expresado por primera vez su opinión sobre la dimisión del vallisoletano Óscar Puente como ministro de Transportes.

"Es una dimisión que se produce tarde, ha tardado el señor ministro en presentar su dimisión porque Adamuz --el 18 de enero de 2026-- aconteció hace 10 meses y desde entonces, por respeto a las víctimas debería haber acometido dicha dimisión", ha señalado Carnero, o en su lugar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera llevado a efecto su cese.

Sobre el accidente de Urda, en el que fallecieron 69 personas hace una semana, Carnero ha recalcado que es "una desgracia lo que ha ocurrido", pero ese hecho "necesita de la solución de una responsabilidad política", en este caso ejercida, ha apuntado, por el exministro y exalcalde socialista de la ciudad.

Pero también ha advertido de que, a su juicio, "el último eslabón de dicha responsabilidad política se llama Pedro Sánchez" y por lo tanto ha reclamado también la dimisión del presidente del Gobierno para "que inmediatamente se pueda acometer lo que se tiene que acometer, que es la vuelta a la normalidad en los servicios ferroviarios".

Ante la pregunta sobre si el exministro podría presentarse de nuevo como candidato a la Alcaldía de Valladolid por el PSOE, ha emplazado ha realizar la pregunta a "ese señor", como se ha referido a Puente, y ha empleado de nuevo una expresión que ya había utilizado ante preguntas sobre ese asunto. "Lo seguiré manifestando y lo manifiesto ahora de nuevo. lo estoy esperando", ha enfatizado.