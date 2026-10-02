Carnero defiende que recuperar el término violencia de género recoge su "voluntad" y pide a Igualdad "arrimar el hombro"

Archivo - El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha defendido este viernes que su voluntad "en todo momento" en relación a la polémica por la retirada del término 'violencia de género' en el protocolo de acceso al alquiler de vivienda municipal gestionado por VIVA ha sido que "estuviera garantizada" la protección a las víctimas y ha insistido en reclamar "al Sanchismo" que "arrime el hombro" con un "suplemento" de los fondos que destina al Ayuntamiento para la lucha contra esta lacra.

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press poco más de una hora antes del inicio del Consejo de Administración de VIVA en el que previsiblemente se modificará el texto del protocolo para recuperar el término 'violencia de género' en los criterios prioritarios para el acceso a la vivienda de alquiler municipal, el regidor ha defendido que ese texto va a expresar la "voluntad" que ha mantenido de que "la lucha contra la violencia de género" esté "garantizada en cualquier situación".

Todo ello, ha añadido "a la vista de lo que dice el informe jurídico" que él encargó a la Secretaría General del Ayuntamiento tras el Pleno municipal celebrado el pasado 14 de septiembre.

"Yo lo que he hecho en todo momento es decir que se iba a respetar --la lucha contra la violencia de género-- en el protocolo, y que ya se estaba respetando en el Plan Director de Vivienda del cual pende el protocolo", ha recordado Carnero, que ha dado por hecho que así se va a respetar porque su equipo de Gobierno "cumple la ley".

A ello ha añadido que tiene "muy claro la situación dolorosísima por la que pasan muchas mujeres" y que, ante ello, la administración tiene que utilizar "todos los medios que al alcance y más para evitar dicha situación".

Pero ha recalcado que le parece "muy importante" que "todas estas personas tanto desde el Ministerio de Igualdad, como desde la oposición", a quienes ha englobado en "todo el sanchismo", "arrimen el hombro", en relación a la reclamación de que Valladolid tenga "los mismos fondos" para la lucha contra la violencia de género que tenía en el año 2022.

Carnero ha recordado que ha escrito a la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, y espera que le responda para que "de una manera rápida" Valladolid recupere la partida presupuestaria de la cual "disfrutaba" hace unos años para atender a las víctimas, en torno a 130.000 euros, pero que en 2026 se queda en 114.000 euros.

El alcalde ha incidido en que ese compromiso se debe "expresar con hechos, a parte de con voluntad" y por ello ha hablado de un "suplemento" a las ayudas que corresponden dentro del pacto estatal contra la violencia de género.