Carnero destaca que el Festival Lasamoa nace para mirar a los ríos de Valladolid como espacios de "identidad y futuro"

Valladolid celebra la primera edición del Festival LaSamoa con actividades culturales y deportivas junto al Pisuerga - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este sábado la primera edición del Festival LaSamoa, en el que se han realizado actividades culturales y deportivas en el entorno de la playa de Las Moreras, y en el que el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha subrayado que este evento nace para "mirar de nuevo a los ríos de la ciudad", no solo como "elementos paisajísticos", sino como "espacios centrales de identidad, encuentro y futuro".

Este festival está enmarcado en la iniciativa 'Viviendo el Río', la estrategia municipal orientada a reforzar el protagonismo del Pisuerga en la vida urbana y a consolidarlo como un "eje de transformación sostenible, convivencia y actividad ciudadana", según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación ha comenzado a las 10.00 horas y finalizará a las 00.00 horas, con acceso libre y gratuito a todas las actividades en las diferentes zonas, las cuales son Zona Playa, con vóley, calistenia, salvamento, teatro y actividades junto al agua; Zona Music, con conciertos y sesiones DJ durante toda la jornada; Zona Pista Viva, con circo, actuaciones y dinamización itinerante; Zona Kids, con talleres y actividades infantiles vinculadas al medio natural; Plaza Misión, con encuentros y propuestas participativas, y Zona Food & Barras, que incluye gastronomía y espacios de descanso.

Entre los eventos que alberga el festival, se encuentran los conciertos de Desmedida (antes Salto Base) y Toompak, con su espectáculo 'Reciclart 2.0', la ruta teatralizada 'Historias que cuenta el río', así como una "variada propuesta" de talleres infantiles y familiares.

PLAZA 'CIUDAD MISIÓN'

El festival ha servido también para reforzar la presencia de 'Misión Valladolid' en el espacio público, que es el nombre con el que la ciudad ha expresado su compromiso con la Misión Europea de las 100 ciudades climáticamente neutras en 2030, una iniciativa de la Comisión Europea en la que Valladolid forma parte del grupo de ciudades llamadas a "acelerar la transición hacia las cero emisiones".

En este contexto, el Ayuntamiento ha presentado la Plaza 'Ciudad Misión', un emplazamiento en el entorno de Las Moreras y el paseo del Catarro que simboliza "la conexión entre la estrategia sostenible de Valladolid, la recuperación del Pisuerga y la vida cotidiana de la ciudadanía".

Este nuevo espacio incorpora además un mural realizado por Jorge Consuegra y Alberto Sobrino sobre la caseta de madera, que transforma este elemento del espacio público en un "símbolo visible" de la Misión Valladolid y de 'Viviendo el Río', con referencias a "la sostenibilidad, la participación, el deporte, la biodiversidad, la naturaleza y la vida junto al Pisuerga".

En el entorno cercano se ha instalado también un banco que forma las letras 'VA', una pieza de mobiliario urbano realizada en su mayor parte con neumáticos reciclados, que trata de mostrar el compromiso de la Misión Valladolid con "la economía circular, la reutilización de materiales y la transformación sostenible del espacio público".

Durante la jornada, se ha nombrado al piragüista vallisoletano y medallista olímpico Narciso Suárez como Embajador Misión Valladolid 2026, en un reconocimiento del Ayuntamiento por su trayectoria "profundamente vinculada al Pisuerga" y por representar valores como "el esfuerzo, la superación, el compromiso, el respeto al entorno y el orgullo de ciudad".