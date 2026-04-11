Carnero destaca la labor que realiza la ONCE y pone en valor su trabajo en la visibilización de la discapacidad visual - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado la "gran labor social" que realiza la ONCE y su fundación y ha puesto en valor el trabajo de este colectivo en la defensa de derechos, la visibilización social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad visual.

Lo ha hecho este sábado al recibir en la Casa Consistorial a la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Castilla y León, donde ha estado acompañado por el concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto.