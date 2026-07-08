Carnero destaca la solidaridad de Valladolid y da la bienvenida a los 37 saharauis que pasarán el verano en la provincia

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la bienvenida de los 37 menores saharauis que pasarán sus vacaciones en la provincia - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado la solidaridad de la capital del Pisuerga, una ciuda que "cree en las personas" durante la celebración del acto en el que se ha dado la bienvenida a los 37 menores saharauis que participan en el programa 'Vacaciones en Paz' y que pasarán este verano con familias de la provincia.

De los menores participantes, que tienen edades comprendidas entre diez y once años, 15 de ellos permanecerán acogidos por familias de Valladolid ciudad, mientras que el resto lo harán en diferentes localidades de la provincia. Además, 21 familias repiten un año más, un aspecto que ha elogiado el político.

El programa 'Vacaciones en Paz' permite que los memores saharauis reciban durante su estancia atención sanitaria, revisiones médicas y una mejora nutricional, además de disfrutar de un intercambio cultural mutuo entre las familias vallisoletanas y el pueblo saharaui.

"'Vacaciones en Paz' representa lo mejor de nuestra sociedad: el compromiso con los derechos de la infancia y la capacidad de tender puentes entre pueblos y culturas. Queremos que estos niños disfruten de un verano inolvidable y que sepan que Valladolid será siempre una ciudad amiga del pueblo saharaui", ha afirmado Carnero, al tiempo que ha animado a que más familias se sumen en futuras ediciones.

De esta forma, una edición más, la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, demuestra su interés en la iniciativa que promueve la defensa de los derechos de la infancia y fortalece los vínculos de amistad entre Valladolid y el pueblo saharaui.