Carnero, a la espera de respuesta del Gobierno sobre el Grupo de Trabajo de Gotion aunque ve "disposición total"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha detallado este jueves que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha confirmado quienes serán los representantes de la Administración autonómica en el Grupo de Trabajo que ha propuesto para trabajar de forma "coordinada y simultánea" en los trámites necesarios para el proyecto de Gotion en Valladolid, mientras que se ha mostrado convencido de que la Administración General del Estado se sumará "más pronto que tarde".

Carnero ha explicado que la reunión que mantuvo en la tarde del miércoles fue con el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, Carlos Martín Tobalina, y una delegación de la empresa china Gotion, encabezada por su directora para el sur de Europa, You Lu, "en el marco" del trabajo coordinado que pretenden llevar a cabo las administraciones para tramitar la instalación del proyecto de 'gigafactoría' en Valladolid.

El regidor ha recordado que hace unos días remitió una carta al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para invitar a estas administraciones a la participación en el Grupo de Trabajo con Gotion, a la que ya ha respondido la Junta, que ha indicado "quienes serían los intervinientes en su representación".

En cuanto a la Administración General del Estado ha explicado que por el momento no tiene constancia de "quienes hayan de ser los representantes", pero se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde" darán respuesta "para poder trabajar todos de manera coordinada", pues ve una "disposición total y absoluta" por parte del Gobierno de España.

Carnero ha subrayado el sentido "muy positivo" de la reunión celebrada este miércoles por la tarde, en la que ha apuntado que se trabajó sobre los aspectos que hay que abordar "desde cada ámbito" y se expuso a la propia empresa el desarrollo previsto de los trámites, todo ello en un tono de "cordialidad".

Se habló de distintos aspectos concretos, como la pretendida modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento quiere "acometer cuanto antes" una vez que reciba el informe ambiental por parte de la Junta de Castilla y León, para lo cual ha insistido en que la Administración autonómica sigue pendiente de recibir un informe de la dirección de Carreteras del Estado.

Si eso sucede "en los próximos días", como espera Carnero, se podrá llevar a cabo la aprobación provisional de la modificación del PGOU en el Pleno ordinario correspondiente al mes de julio, que será el lunes 27.

Carnero ha confirmado que ya ha habido comunicaciones entre el propio Ayuntamiento y el Ministerio en relación a carreteras y "eso tiene que conducir" a que se emitan los informes.

A partir de ahí, quedará la aprobación definitiva de la modificación urbanística por parte de la Junta de Castilla y León, para avanzar en la puesta a disposición de las "76 hectáreas" en el proceso de implantación que quiere llevar a cabo Gotion en la zona de Palomares.

CONOCER EL PROYECTO DE LA EMPRESA

Otros trabajos pendientes dependen, como ha apuntado el alcalde, de conocer el proyecto "concreto" de la empresa china para ver "la dimensión, el escalamiento" de los aspectos a abordar. Uno de ellos, ha apuntado, serán los relativos a energía, la provisión de agua y los accesos a la zona, así como la expansión "a futuro que pueda tener en mente la empresa".

En todo caso, ha recalcado que se necesita "una colaboración conjunta y simultánea" porque considera que "no vale una colaboración sucesiva" ya que si es así teme que se alargue el proceso "de una manera que no desea ni la propia empresa ni las administraciones".

El trabajo entre las partes se llevará a cabo en el "grupo general" pero también, ha señalado, en aspectos ya concretos como puede ser la modificación del PGOU y "un ámbito muy general" como es toda la tramitación, en el que confía que el trabajo conjunto puede ahorrar plazos.

El alcalde de Valladolid ha dado por hecho que la disposición que vio ayer de Gotion es "total y absoluta", al igual que lo es de la Junta y el Ayuntamiento y al igual que entrevé por parte del Gobierno de España. "El empeño que le tenemos que poner a este proceso es muy importante para Valladolid, para Castilla y León y, en definitiva, para España", ha apostillado.

Por supuesto, tenemos que agradecer a Gautium, y así se lo dice saber en mis primeras palabras, el que hayan apostado por una ciudad comprometida por la automoción, como es la ciudad de Valladolid.