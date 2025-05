Carnero llama a "votar con v" para que gane el PP y "botar con b" a "los malos socialistas de León"

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha animado este viernes en un acto de partido celebrado en la ciudad a "votar con v" en unas futuras elecciones para que gane el Partido Popular y "botar con b" a "los malos socialistas, especialmente a los de León".

Así lo ha aseverado el político del PP este viernes en la apertura del acto de partido celebrado en Valladolid en el que el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado la 'campaña' para su reelección al frente del Partido Popular.

Todo ello unos días después de que se vieran unas imágenes del alcalde socialista de León, José Antonio Diez, que botaba al ritmo del cántico "Pucelano el que no bote" junto a miembros de la plantilla de la Cultural y Deportiva Leonesa, que celebraba el ascenso a la segunda categoría del fútbol español, logrado el pasado fin de semana.

En una referencia velada a ese cántico antivallisoletano, Carnero se ha dirigido a la vicesecretaria general de Educación y Salud del Partido Popular y presidenta de la formación en León, Ester Muñoz, y ha enfatizado que hay que "votar con v" para "botar con b a los malos socialistas de León". "También a los de Valladolid, pero especialmente a los de León. Sabéis perfectamente por lo que lo digo", ha apostillado.

Carnero ha arrancado el acto con un chascarrillo en el que ha dado por hecho que nadie habría acudido a Valladolid en tren para participar en el acto del partido porque "no habríais llegado" dado que ha definido al ministro de Transportes y exalcalde socialista de la ciudad, Óscar Puente, como "atascacoches, retrasatrenes y pierdeaviones".

El regidor del PP, que ha comparado a Núñez Feijóo con "San Isidro" porque este viernes llovía con intensidad en Valladolid al igual que lo hizo hace dos años cuando el presidente nacional del PP participó en un acto de la campaña electoral de las municipales de 2023, ha recordado la visita del político gallego a las vías del tren, donde se comprometió a ejecutar el soterramiento de las mismas si era elegido presidente del Gobierno.

"Soterrar la vía del tren sigue intacto, no se puede acometer. Pero sé que con el presidente Feijóo lo acometeremos", ha enfatizado.

Carnero ha querido saludar también "a todos a los sanabreses, medinenses y segovianos" --localidades afectadas por la reducción de frecuencias de alta velocidad de Renfe-- y a los de La Bañeza (León), donde se ha anunciado el cierre de la planta de AB Azucarera. "El problema de la remolacha es un problema que nos afecta a todos", ha añadido antes de mencionar la importancia en Valladolid de otra compañía azucarera como la cooperativa ACOR.

Carnero ha destacado que hace dos años el PP logró gobernar en Valladolid por el "empuje" de Núñez Feijóo y ahora la ciudad no está "hundida" gracias a la ayuda del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. "No recibimos nada del Gobierno, y lo que recibimos no se lo hemos pedido y queremos participar", ha precisado en referencia al proyecto de remodelación de la estación Campo Grande.

El político vallisoletano ha subrayado que los 'populares' piensan con "esperanza e ilusión" que Feijóo será presidente del Gobierno y se ha citado con él en Madrid el día 8 de junio para particpar en la manifestación convocada por el PP contra los casos de presunta corrupción vinculados con el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez.