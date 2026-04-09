Carnero pide disculpas a los vecinos por las obras de Arco de Ladrillo, que prevé que terminen la próxima semana

1076268.1.260.149.20260409133833 El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, atiende a los medios de comunicación en el Campo Grande. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha pedido disculpas a los vecinos afectados por las obras en el viaducto del Arco de Ladrillo, donde se ejecutan obras para reparar las juntas de dilatación las cuales, según prevé el alcalde, terminarán la semana próxima.

En declaraciones recogidas por Europa Press tras la presentación de una exposición fotográfica en el Campo Grande y ante la pregunta sobre por qué no se ha informado del inicio de las obras este lunes en las redes sociales, Carnero ha asegurado que le consta que sí que se ha informado sobre ellas en la web municipal.

El regidor 'popular' ha querido empezar por pedir disculpas a los vecinos de la zona, que según señala la oposición municipal se han quejado por el desarrollo de las obras en horario nocturno.

Por el momento, el alcalde ha explicado que tiene constancia de que las obras empezaron el lunes por la noche y que el martes y el miércoles no se ha "podido trabajar debidamente por mor de las lluvias". En todo caso espera que a lo largo de la próxima semanas se dará finalización a la actuación, antes del 18 de abril hasta el que se extiende el aviso de incidencias publicado en la web del Ayuntamiento.

"En todo caso, si hubiera que hacer algún tipo de comunicación a mayores de las realizadas para poner en su conocimiento, lógicamente lo haríamos", ha añadido Carnero.