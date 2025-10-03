Carnero y Quiñones niegan "motivos" para disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y reafirman el soterramiento

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han asegurado que no existen "motivos" para interrumpir el trabajo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) en la próxima reunión de este lunes, y han defendido la transición desde la integración al soterramiento.

En este marco, Carnero ha recalcado que el soterramiento es "técnica y económicamente viable" y ha insistido en que el Ayuntamiento mantendrá el "diálogo" con el Estado para "transitar desde la integración a esa solución".

"Yo no temo nada; voy a defender los intereses de Valladolid en un proyecto de cambio copernicano del modelo de ciudad", ha señalado el alcalde.

En la misma línea, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha afirmado que la SVAV "marcha de forma regular" y ha descartado que existan motivos para una ruptura.

Sin embargo, el consejero ha admitido que "no sabe cual es la intención del Ministerio de Transportes" y que existe una "divergencia de voluntades" entre el Ministerio, por un lado, y el Ayuntamiento y la Junta, por otro, en torno al soterramiento.