Carnero reconoce el trabajo de Santonja para "mantener viva la fiesta nacional" y confía que Díaz Pico seguirá su labor

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (dcha), junto al torero Tomás Rufo, ganador del Trofeo San Pedro Regalado 2025 a la mejor faena de la Feria. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha querido hacer un reconocimiento expreso este lunes al trabajo realizado en los últimos cuatro años por el ya exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León Gonzalo Santonja por "mantener viva la fiesta nacional", en referencia a los toros, y ha confiado en que el nuevo responsable de ese mismo departamento, el vallisoletano Alberto Díaz Pico, también va a "luchar por ella".

Así lo ha señalado Carnero este lunes durante el acto de entrega de los premios del Trofeo Taurino San Pedro Regalado de Valladolid 2025, en los que se reconoce las mejores actuaciones de la Feria de la Virgen de San Lorenzo.

En su intervención, el alcalde, que gobierna el Ayuntamiento junto a Vox, ha querido reconocer el trabajo que ha realizado el ya exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, nombrado por el partido dirigido por Santiago Abascal en 2022 y que se ha mantenido en la Consejería hasta el nombramiento en estos días de los integrantes del nuevo Ejecutivo autonómico.

Para Jesús Julio Carnero, Santonja ha trabajado "en aras de mantener viva la fiesta nacional".

Asimismo, ha querido dar la "bienvenida" al nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Alberto Díaz Pico, tras su toma de posesión este lunes. De él asevera que "también va a mantener ese reconocimiento y va a luchar por ella".

"Me parece muy importante poner en valor tanto lo que ha hecho Santonja como lo que a buen seguro va a hacer Díaz Pico en el mantenimiento de la fiesta nacional en nuestra comunidad", ha insistido.