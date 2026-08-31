Carnero reflexiona que una afluencia menor de la esperada a un festival puede ser por la "amplia" oferta o por el cartel

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid ha planteado este lunes, tras la celebración el pasado fin de semana del festival Cosquín Rock, una reflexión "general" sobre la oferta de eventos musicales en España y ha apuntado que "que un festival haya tenido menos afluencia" de la que los promotores o el propio ayuntamiento querían se puede deber a la "muchísima oferta" existente o al cartel que ofrece.

Así lo ha señalado Carnero al ser preguntado por la asistencia al festival Cosquín Rock, que según datos de los promotores ha concitado en la Antigua Hípica de Valladolid a 12.500 espectadores este viernes, sábado y domingo --la mayor parte de ellos en esta última jornada--.

"Los festivales se han ido poniendo de moda, en estos momentos hay muchísima oferta de festivales. Que un festival haya tenido menos afluencia de la que los promotores o nosotros queríamos, puede obedecer a ésto, o al cartel", ha planteado Carnero en una "reflexión general" sobre este sector.

En cualquier caso, ha apostado por "seguir estudiando cuales son los ámbitos en los que tiene mas preponderancia" en la oferta musical. Asimismo, ha apostillado que la oferta "es suficientemente amplia" como para que "muchos promotores" lleven a cabo una reflexión sobre ello.

Asimismo, ha matizado que en determinados momentos el Cosquín Rock "estaba a tope", con una "participación amplia", como por ejemplo en los conciertos de Ultraligera este domingo.

El regidor 'popular' ha puesto su vista en las Fiestas de la ciudad, que están "a la vuelta de la esquina" y se ha mostrado "convencido" de que la Plaza Mayor "va a estar a rebosar a lo largo de los diez días de conciertos".