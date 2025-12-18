Carnero ve una "buenísima noticia" la flexibilización para los motores de combustión y convoca la Mesa de la Automoción

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (dcha), junto al CEO de Synersight, Teo Martínez. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha considerado una "buenísima noticia" el anuncio de que la Unión Europea haya flexibilizado la finalización de la producción de motores de combustión y ha informado de que ha convocado una próxima reunión de la Mesa de la Automoción para analizar esta novedad.

Así lo ha señalado el regidor vallisoletano en declaraciones recogidas por Europa Press durante su visita a Synersight, empresa vallisoletana que suministra robots y vehículos automatizados para instalaciones industriales.

El alcalde 'popular' ha considerado que la noticia conocida el pasado martes es "buenísima" y ha recordado que su equipo de Gobierno había reclamado "una transición ordenada" desde la motorización convencional hacia la electrificación en el sector de la automoción, con una limitación de la producción de propulsores de combustión a partir de 2035 pero sin prohibirlo definitivamente.

Carnero ha subrayado que hay que estar "muy agradecidos a los alemanes", que considera que han "procurado" que esa transición sea "ordenada y planificada".

El alcalde ha recalcado que Valladolid "es la primera ciudad española desde el punto de vista de la automoción", por lo que su equipo de Gobierno tiene "muy claro hacia dónde ir y cómo ir", pero ha subrayado que las cosas se deben hacer "con sentido, con planificación, con ordenación, sin pegar cambios bruscos".

Todo ello, en opinión del alcalde, es "fundamental" si se busca "consolidar un ámbito tan importante como el sector de la automoción, la posición que tiene Valladolid, que tiene España".

Así, para dar cuenta de esta decisión adoptada por la Comisión Europea se celebrará una reunión de la Mesa de la Automoción, previsiblemente el 26 de diciembre, y en la que ha apuntado que estará presente el eurodiputado castellanoyleonés del Partido Popular Raúl de la Hoz.

En este sentido, el CEO DE Synersight, Toni Martínez, había mencionado "todo lo que afecta" la "incertidumbre" desde el punto de vista legislativo. "Es lo peor que pueda pasar. Independientemente de la hoja de ruta con respecto a la automoción, en la que uno puede estar más de acuerdo o no con los planteamientos que se puede hacer de la Unión Europea, lo que realmente es importante es tener clara cuál es esa ruta", ha reflexionado.

Como ha mencionado Martínez, los empresarios deben adaptarse a "cómo se mueve el mercado", pero recalca que para ello deben saber "claramente qué línea hay que seguir", sin estar "variando cada año o cada dos años planteamientos que son estratégicos" y que condicionan "absolutamente" las inversiones o como se puede plantear el crecimiento.