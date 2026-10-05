Carnero ve en la convocatoria un "momento único" y apunta que su "motivación" del soterramiento "no ha cambiado"

Archivo - El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha subrayado este lunes que la convocatoria anticipada de elecciones generales que ha dado a conocer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone un "momento único" para "pasar página de la época más negra" de la democracia española y, al ser preguntado por la posibilidad de repetir en la lista del PP al Senado, ha apuntado que dependerá de su partido pero que su "motivación" que era "luchar por el soterramiento, no ha cambiado".

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde 'popular' y senador durante la legislatura que ahora concluye anticipadamente, ha definido el momento como "importante y deseado por la mayoría de los españoles" para que se "dé voz al pueblo" y "se hable" de la necesidad de "pasar página a la época más negra que hemos vivido durante la democracia española, que son estos ocho años de gobierno sanchista".

Para Carnero, estos ocho años se ha vivido en España "una situación de retroceso" y, "por supuesto, también en Valladolid", de modo que ha valorado el "momento único" en el que "toda España" expresa lo que quiere, que interpreta que es "una España decente, una España honesta, de progreso, distinta" y "por su puesto, sin desahucios", pues ha afirmado que en estos ocho ha habido en el país "casi 300.000 desahucios".

"Tenemos esa oportunidad y yo creo que en este día no podemos sino manifestar nuestra satisfacción porque por fin la legislatura termine de manera anticipada", ha enfatizado antes de recordar que "hasta en eso mentía" Pedro Sánchez cuando defendía que iba a agotar el mandato.

Ante la posibilidad de que continúe en la lista del PP para el Senado por la provincia de Valladolid, ha afirmado que en su momento tomará "la decisión lo correspondiente". "Eso lo analizaremos, lógicamente, quienes le corresponde, el partido y quien le habla", ha aseverado.

En cualquier caso, ha explicado que "la motivación" para llegar al Senado en 2023, que según ha recordado era "luchar por el soterramiento", "no ha cambiado porque seguimos en la casilla de salida".

"El soterramiento en Valladolid hay que llevarlo a cabo y yo lucharé por él en cualquier elección y esté en el puesto en que esté, como ciudadano de a pie, como candidato en una lista determinada, sean municipales, sean del tipo que sean", ha enfatizado el alcalde 'popular'.

"Yo haré lo que me diga mi partido", ha concretado, pues defiende que "esto no va de gustos, va de que necesitamos la mejor de las políticas" y así ha subrayado que en este momento, "la mejor de las políticas las encarna un señor que se llama Alberto Núñez Feijóo", el presidente nacional del PP, a quien define como "garantía de honestidad, de progreso y sobre todo de desarrollo social y económico en este país".