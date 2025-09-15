Carnero visita el ashram-museo de Gandhi dentro de un viaje para estrechar lazos con la India

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha realizado hoy una visita institucional al ashram-museo de Mahatma Gandhi en Ahmedabad, a orillas del río Sabarmati.

Este enclave histórico, donde el líder de la independencia india residió durante trece años y desde el que inició la Marcha de la Sal en 1930, constituye un lugar de referencia mundial en la defensa de la libertad, la justicia y la no violencia.

Acompañado por el director del museo, Atul Pandya, y representantes del Consejo Indio de Relaciones Culturales (ICCR), Carnero ha podido conocer objetos de gran valor simbólico, como la mesa de trabajo de Gandhi o la rueca con la que alentó a la autosuficiencia textil de las familias indias.

La visita ha concluido con una ofrenda floral ante la estatua del Mahatma, un gesto solemne de respeto y homenaje. Como ha explicado Carnero, "este acto reviste una especial significación para Valladolid, ciudad que en 2001 se convirtió en la primera en España en acoger un busto de Gandhi, emplazado en el Parque de la Paz. Desde entonces, cada 2 de octubre, la capital celebra el Día Internacional de la No Violencia, en consonancia con el espíritu de concordia y entendimiento que inspiró la vida del líder indio".

Con esta visita, "Valladolid reafirma su compromiso con los valores universales que Gandhi defendió, consolidando su papel como ciudad abierta al diálogo, la cooperación internacional y la promoción de la paz entre los pueblos", ha afirmado Jesús Julio Carnero.

Esta visita se encuadra en una serie de encuentros que comienzan a partir de hoy en el país asiático con las miras puestas en el año dual España-India 2026, donde Valladolid será protagonista de grandes citas y eventos.