La Carrera Popular de Narrillos de San Leonardo se celebrará este sábado en Ávila con un máximo de 120 atletas

ÁVILA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 17 edición de la Carrera Popular de Narrillos de San Leonardo, una de las "clásicas" del calendario de carreras populares del verano abulense, se celebrará este sábado, 1 de agosto, con un máximo de 120 deportistas.

Las inscripciones aún están abiertas para la prueba que comenzará desde el paseo de Los Poetas del barrio anexionado de Narrillos de San Leonardo y que está organizada por la asociación 'NDSL ¿Y tú de quién eres?' con la colaboración del Ayuntamiento.

La salida está prevista para las 18.45, momento en el que comenzarán las categorías infantiles, en las que se incluyen menores hasta los 14 años, y que tienen diferentes distancias y categorías asignadas en función de su edad.

A partir de las 19.45 horas, se dará el pistoletazo de salida para la categoría absoluta, con una distancia de 6.500 metros, prueba que transcurrirá por un recorrido mixto de asfalto y tierra por los alrededores de Narrillos.

CATEGORÍAS

Los primeros de cada categoría recibirán unas medallas conmemorativas y todos los niños recibirán unas "chuches" por participar.

Los ganadores de la categoría absoluta serán los tres primeros atletas masculinos y femeninos de la clasificación general; además, tendrán premios los tres primeros clasificados del resto de categorías establecidas, tanto masculina como femenina.

En este sentido, se distinguirá entre Sénior, deportistas hasta los 34 años; Veteranos A, de 35 a 44 años; Veteranos B, de 45 años a 54 años, y Veteranos C, de 55 en adelante.

También se premiará a los cinco mejores atletas de la categoría local y ninguno de los premios serán acumulables, mientras que todos los participantes de la categoría absoluta recibirán una bolsa de "corredor" y un chaleco de 'running' conmemorativo de la prueba, avituallamiento liquido y fruta.

El importe de la inscripción será de siete euros hasta el viernes 31 de julio, mientras que, el día de la prueba, la inscripción será de diez euros si no se ha llegado al tope establecido de 120 corredores.

En el caso de las categorías infantiles, el registro es gratuita y se puede realizar el mismo día de la carrera.

Las inscripciones podrán realizarse de forma presencial en 'Bikila Ávila', Dos Pasos Zapatería o, de forma online, en la web 'www.rockthesport.com'.