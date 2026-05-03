La carrera solidaria 'Zangarun' de Ricobayo (Zamora) recauda 2.500 euros para la investigación de enfermedades raras

Salida de la 'Zangarun' 2026 en Ricobayo (Zamora) - IBERDROLA

ZAMORA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La carrera solidaria 'Zangarun' 2026, celebrada este domingo en la localidad zamorana de Ricobayo, ha recaudado alrededor de 2.500 euros, destinados íntegramente a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo para la investigación de las enfermedades raras.

Cerca de 250 atletas y senderistas de toda Castilla y León, además de Galicia y Portugal, han participado en esta prueba de trail de montaña, que ha contado con el apoyo de Iberdrola, el Ayuntamiento de Muelas del Pan, la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural de Zamora.

El delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, ha destacado que esta colaboración se enmarca en la celebración del 125 aniversario de la compañía energética, una efeméride que refleja "la profunda vinculación" con el territorio y su "compromiso histórico con Zamora, donde nació hace más de un siglo".

En este sentido, ha subrayado que la empresa impulsa desde la provincia zamorana la "transición energética" hacia un modelo basado en energías "renovables y competitivas", para contribuir "al desarrollo rural sostenible, al bienestar de las personas y al respeto por el medio ambiente".