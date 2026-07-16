Carriedo anuncia la resolución de las ayudas al alquiler en julio y que se ponderará el arraigo en la convocatoria 2027

Archivo - Cartel en una terraza que anuncia el alquiler de una casa - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha informado de que la resolución de las ayudas al alquiler de vivienda se va a producir durante este mes de julio, al tiempo que ha detallado que el arraigo por empadronamiento será un criterio que se tendrá en cuenta ya en la convocatoria de 2027.

Fernández Carriedo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que las subvenciones correspondientes al presente año 2026 se van a resolver con las condiciones de la convocatoria ya realizada. "En las sucesivas convocatorias, la que se resolverá para el año 2027, pues podríamos introducir alguna modificación en las convocatorias vinculándolo más al elemento del arraigo", ha avanzado el consejero como consecuencia del pacto de Gobierno rubricado con Vox.

A este respecto, ha especificado que las condiciones y términos se comunicarán para dicha convocatoria, la cual se va a realizar hacia el final de este año.

Por último, el portavoz autonómico ha reiterado que el planteamiento de la convocatoria para 2027 se formalizará a finales de 2026, momento en el que se incluirá algún elemento destinado a ponderar "el arraigo, el empadronamiento y el tiempo de residencia en la comunidad autónoma".