Carriedo apunta que el Gobierno "ha fracasado" y pide una oportunidad para que otros resuelvan los retos de España. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha mostrado su satisfacción por el adelanto de las elecciones generales al próximo día 29 de noviembre como consecuencia del "fracaso" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido una oportunidad para que los ciudadanos elijan a otros capaces de resolver los problemas que el saliente Ejecutivo no ha sido capaz de afrontar.

El anuncio del fin de la legislatura y la convocatoria de comicios generales ha pillado al, a su vez, consejero de Economía y Hacienda de la Junta en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, escenario del acto institucional de apertura de la LIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), donde el mandatario 'popular' ha manifestado que la decisión comunicada por Sánchez llega ya tarde y tenía que haberse tomado hace mucho tiempo tras constatarse que el Gobierno socialista "ha fracasado en los principales retos que tiene España".

Ante este fracaso de la gestión gubernamental, Fernández Carriedo, en declaraciones recogidas por Europa Press, sostiene que urge esa cita en las urnas ante un Ejecutivo central que "ha creado problemas donde no los había, mientras que otros problemas existentes han aumentado su importancia entre la población", de ahí, ha insistido, en que "es hora de dejar la oportunidad a quienes los ciudadanos decidan en las urnas para poder resolver las dificultades actuales que afectan al país".

Entre esos problemas, Fernández Carriedo ha citado el de la vivienda, "convertido hoy en el primero de los españoles", con lo que ha pedido una oportunidad para dar paso a "quienes cuenten con otras ideas y propuestas para resolver la situación que se ha creado en la sociedad".