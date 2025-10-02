Carriedo avanza un incremento "muy importante" en Medio Ambiente en el PGC para medidas contra incendios

Aboga por esperar para presentar el techo de gasto y dar así una "oportunidad" al Gobierno para que ofrezca datos "más fiables"

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 incluirá un incremento "muy importante" para la Consejería de Medio Ambiente con el fin de reforzar el operativo contra incendios con la idea incluir la categoría de bombero forestal y el impulso de medidas de prevención.

"Se destinarán créditos destacados no sólo para mejorar las condiciones de los bomberos forestales, sino también para nuevas iniciativas que detallaremos cuando presentemos el presupuesto ante las Cortes", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Fernández Carriedo ha insistido en que la Junta trabaja con el horizonte temporal marcado por el Estatuto de Autonomía, es decir, el 15 de octubre, para presentar el proyecto presupuestario y que, pese a no contar este año con nuevas referencias provenientes del Estado -al no haberse celebrado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ni haberse presentado los Presupuestos Generales-, se mantiene el compromiso de cumplir el plazo.

"Nuestra referencia es la fecha del Estatuto de Autonomía y en ella estamos trabajando para remitir a las Cortes el proyecto en tiempo y forma", ha precisado.