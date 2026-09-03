Carriedo destaca el "comportamiento ejemplar" en concentraciones en apoyo a Ceuta: "La sociedad habló de forma clara"

Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, en la Plaza Mayor, a 2 de septiembre de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España) - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado el "comportamiento ejemplar" de la sociedad de Castilla y León que salió este miércoles a la calle para lanzar de forma "clara e ineqúivoca" un mensaje "casi unánime" en apoyo a Cueta y para mostrar su "hartazgo" ante la "inacción" del Gobierno en relación con la crisis migratoria.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha criticado la ausencia de medidas por parte del Ejecutivo central ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma y ha puesto en valor el mensaje de solidaridad que se expresó ayer hacia Ceuta, sus ciudadanos y el conjunto de trabajadores y empresas que atraviesan dificultades, por lo que ha considerado "ejemplar" el comportamiento de la sociedad de la Comunidad ante esta situación.

El portavoz de la Junta ha trasladado así su "mensaje de solidaridad" hacia las mujeres, hombres, personas mayores y jóvenes de Ceuta, así como hacia los trabajadores y empresas, al tiempo que ha defendido que necesitan "la solidaridad del conjunto de España" en este momento.

En relación con la posibilidad de que se registraran actos violentos durante las concentraciones, Carriedo ha subrayado que la Administración autonómica está "en contra de cualquier ejercicio de violencia en cualquier circunstancia" y ha rechazado cualquier episodio de este tipo, aunque ha diferenciado esta cuestión de las concentraciones celebradas dentro de la legalidad.

El consejero ha incidido en que estas movilizaciones han permitido a los ciudadanos expresar "de forma inequívoca" su solidaridad con Ceuta y su "hartazgo" ante la inacción del Gobierno, y ha incidido en que este es el doble mensaje que, a su juicio, ha trasladado la sociedad de Castilla y León.