Carriedo destaca la "rápida" respuesta de la Junta ante la gripe aviar que deja más de 2,1 millones de aves sacrificadas

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno - JCYL

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado la respuesta "ágil y rápida" de la Junta tras haber destinado 6.5 millones para aplicar las medidas de control de los siete focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) o gripe aviar aparecidos en la Comunidad y que han obligado a sacrificar a 2.114.000 aves.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha detallado que hace más de un mes que no se registra un nuevo foco pero por ello "no se deben de relajar los controles", ya que la Comunidad se encuentra en un momento de "máximo riesgo" porque se trata de una enfermedad que se transmite con "mucha facilidad" entre las aves.

A este respecto, Fernández Carriedo ha señalado que los focos han provocado un doble impacto económico sobre el sector productivo y sobre el empleo asociado al mismo que hasta que se pueda recuperar tardará un tiempo.

Por esta razón, ha puesto en valor la respuesta de la Administración autonómica para paliar los efectos de la gripe aviar con unos 6,5 millones, una cantidad que incluye únicamente gastos derivados del sacrificio, limpieza y desinfección de las explotaciones ganaderas afectadas por la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP).

Fernández Carriedo ha precisado que las medidas de control que deben aplicarse ante la aparición de un brote de esta enfermedad están legisladas en el ámbito comunitario y nacional, así como en los planes de contingencia aprobados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y tienen como fin evitar tanto su propagación como el impacto económico que pueda causar en el sector.

Las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, trabajan de forma coordinada en un grupo de trabajo interinstitucional, en el que realizan el control y seguimiento de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad declarados en Castilla y León.

Además, ha destacado que se mantiene un contacto permanente con el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, en la adopción de las medidas necesarias para minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad y proteger a las explotaciones

De la misma forma, el portavoz de la Junta ha recordado la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas con el fin de evitar el contacto con aves silvestres, así como de intensificar la vigilancia.

Cualquier sospecha debe ser notificada de inmediato para posibilitar la detección precoz de nuevos focos y la adopción de las medidas necesarias que impidan la diseminación de la enfermedad.

Asimismo, ha asegurado que este virus no se transmite al ser humano a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. En todo caso, se recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas clínicos o se encuentren muertas en el campo.