Carriedo habla de "respeto de la autonomía municipal" sobre la rectificación de VIVA en violencia de género

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha apelado al "respeto de la autonomía municipal" ante las decisiones adoptadas en los ayuntamientos, en referencia a la decisión adoptada por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) de modificar el protocolo de acceso a la vivienda pública para volver a reconocer de forma específica a las mujeres víctimas de violencia de género.

Fernández Carriedo se ha pronunciado de este modo tras la reunión del Consejo de Gobierno al ser preguntado sobre la postura de la Administración regional ante la referida rectificación realizada por VIVA, después de que el informe jurídico de la Secretaría General del Ayuntamiento concluyera que la redacción aprobada por dicha sociedad no se ajustaba a la legislación vigente y estimara la necesidad de recuperar de forma expresa el término 'violencia de género' en el protocolo y el baremo de acceso a la vivienda social.

En tal sentido, el portavoz de la Junta, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha insistido en que la postura del Ejecutivo se mantiene en el "respeto a la autonomía municipal", al señalar que son los ciudadanos, los vecinos y el pleno de cada ayuntamiento los que toman las decisiones en el ámbito de las competencias municipales.

Asimismo, sobre la posible influencia de este asunto en la actuación de la Junta, Fernández Carriedo ha recordado que existe un acuerdo de gobierno detallado y público de 324 medidas, cuyo objetivo es su cumplimiento. "Ese acuerdo es público y sí puedo confirmar que nuestro objetivo es llevar a cabo el cumplimiento total esta legislatura de ese acuerdo", ha prometido.