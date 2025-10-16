Carriedo insta a Pollán a explicar por qué se abstuvo ante las cuentas de las Cortes que "él mismo había presentado"

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha instado al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, a aclarar los motivos de su abstención en la votación del presupuesto de las Cortes e instituciones propias, una propuesta presentada por la Presidencia del Parlamento autonómico y rechazada el miércoles por la Mesa.

Además, Fernández Carriedo ha precisado que ese debate "no tiene ninguna relación con el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León", que fue registrado ayer en las Cortes dentro del plazo establecido por el Estatuto de Autonomía. "Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación", ha defendido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha subrayado que "lo que se votó ayer no era ningún documento de la Junta, sino el presupuesto que el presidente de las Cortes presentó a la Mesa", una propuesta que generalmente se envía previamente a la aprobación del proyecto de Presupuestos a la Junta para incluirlo y que esta vez no ha sido así.

"Lo que llama la atención es que ni el propio presidente de las Cortes votó a favor del proyecto de presupuestos que él mismo presentó de las Cortes. Eso lo tiene que explicar Vox, no la Junta", ha afirmado el consejero.

El portavoz ha incidido en que el Ejecutivo autonómico "ha cumplido con su responsabilidad institucional", al presentar el proyecto de cuentas de la Comunidad "con tiempo suficiente para que pueda ser aprobado este año", y ha recordado que aún quedan "dos meses y medio para su tramitación".

Respecto al presupuesto parlamentario, Fernández Carriedo ha señalado que este año, "por primera vez", las Cortes "no han remitido su propio presupuesto a la Junta con tiempo suficiente para su integración en el proyecto autonómico", aunque ha aclarado que el Ejecutivo "ha reservado una dotación de 38 millones de euros, un 7 por ciento más que el ejercicio anterior, lo que ofrece margen para su gestión interna".

"Si el presidente de las Cortes cree que con 38 millones de euros no llega, pues lo puede manifestar", ha subrayado Fernández Carriedo, quien ha aclarado que: "Si finalmente las Cortes se ponen de acuerdo en algún momento sobre el presupuesto que quieren, cosa que no ha ocurrido a día de hoy, y el presidente de las Cortes nos comunica cuál es el presupuesto que a su juicio debe figurar allí, pues lógicamente esto se puede incorporar vía enmiendas durante el trámite parlamentario".

Por último, el consejero ha insistido en que "la Junta ha garantizado los créditos necesarios para los gastos del Parlamento durante todo el año".