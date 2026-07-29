Carriedo lamenta que CyL vuelva a "perder peso" en el reparto de las entregas a cuenta con un modelo "perjudicial"

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado las entregas a cuenta comunicadas por el Ministerio de Hacienda al señalar que la Comunidad "vuelve a perder peso" en el reparto como consecuencia de un modelo de financiación autonómica "perjudicial" para la Comunidad, al situarse el incremento del 7,8 por ciento por debajo del aumento medio nacional del 8,1.

En declaraciones a Europa Press, Fernández Carriedo ha constatado que el crecimiento general de los fondos responde al aumento de la recaudación tributaria derivado de la actividad económica, pero ha lamentado el criterio de distribución del modelo vigente.

A su juicio, el paso del tiempo ha demostrado que este sistema resulta "perjudicial" para Castilla y León, puesto que las comunidades con mayor superficie y dispersión territorial pierden cuota "de forma progresiva" en favor de otros territorios.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que la cifra de entregas a cuenta comunicada por el Ministerio de Hacienda, de 10.299 millones de euros, entra dentro de los cálculos que barajaba la Junta tras el último Consejo de Política Financiera y Fiscal (CPFF), no obstante, ha recordado que mientras la media del conjunto de España crece un 8,1 por ciento, Castilla y León registra un avance inferior.

Por otro lado, Fernández Carriedo ha avanzado que estas entregas a cuenta servirán de base para la elaboración de las cuentas de la Comunidad para el próximo ejercicio que, según ha detallado, tras publicarse la orden de elaboración del presupuesto, la Comisión Funcional del Presupuesto ha mantenido su primera reunión con los secretarios generales y se prevé contar con la primera carga del proyecto presupuestario durante el mes de agosto.