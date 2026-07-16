Carriedo pide a Martínez que respalde el 'no' de la Junta a la financiación pero avisa de su actitud poco "fiable"

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha solicitado al líder el PSOE en la Comunidad, Carlos Martínez, que apoye la posición de rechazo del Ejecutivo autonómico ante el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno central, aunque ha advertido de que la actitud del dirigente socialista "no resulta fiable en el tiempo".

Fernández Carriedo ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el PSOE autonómico muestra una postura cambiante, ya que unas veces defiende que el modelo le parece bien y otras reconoce la realidad con la presentación de una propopuesta de financiación autonómica alternativa que evidencia su postura contraria al modelo estatal.

A este respecto, ha recordado que el modelo de financiación obedece a una exigencia del secretario general de ERC, Oriol Junqueras, aceptada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una reunión previa a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Nosotros agradecemos al señor Junqueras su sinceridad, el que haya hecho público esos datos y ese modelo y el acuerdo al que llegó con el Gobierno, pero, lógicamente, los intereses de Castilla y León los tenemos que defender desde Castilla y León. No podemos pensar que la propuesta de Oriol Junqueras es interesante para nuestra comunidad autónoma", ha aseverado el portavoz autonómico.