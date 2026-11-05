Carriedo reconoce "dificultades" para cumplir la regla de gasto fijada por el Gobierno porque "no es realista"

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido "dificultades" para cumplir la regla de gasto fijada por el Gobierno de España tras certificar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que la Comunidad "incumplirá" dicha norma estatal en 2026 y 2027.

Carriedo ha calificado el límite fijado por la administración central como una exigencia "no realista" que sitúa en el 4 por ciento el incremento máximo presupuestario para las autonomías, frente a un aumento salarial acumulado del 5,5 por ciento para los empleados públicos que marca la propia normativa del Estado.

Fernández Carriedo ha destacado que el informe del organismo fiscal ha certificado que el escenario macroeconómico de los presupuestos autonómicos es "realista" y cumple con la normativa europea. Sin embargo, el portavoz autonómico ha subrayado que la práctica totalidad de las comunidades autónomas de régimen común afrontan obstáculos para adaptarse a ese techo, dado que la legislación estatal obliga a rebasar el margen del 4% por ciento fijado solo con la evolución de las retribuciones de los empleados públicos.

Ante el escenario marcado por la AIReF, el consejero ha garantizado que la intención de la Junta de Castilla y León pasa por atender la subida retributiva del personal público sin aplicar "ningún tipo de recorte" en los servicios de la Comunidad.

Finalmente, Carriedo ha concluido que el coste salarial constituye la partida fundamental en los servicios públicos, por lo que ha considerado esencial asegurar la calidad prestada a la sociedad en la elaboración de los presupuestos.