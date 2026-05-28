Carriedo ve "insostenible" la situación de Zapatero pero señala que la retirada del Honoris Causa corresponde a la ULE

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la situación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es "insostenible", si bien la decisión de retirar el Honoris Causa por la Universidad de León (ULE) corresponde a la propia institución universitaria.

De esta forma se ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico tras ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por la petición de Vox al Rectorado de la Universidad de León para proceder a la "inmediata retirada" del título de Doctor Honoris Causa concedido en el año 2023 al expresidente del Gobierno.

"La situación por la que atraviesa Zapatero es conocida por todo el mundo y ya he dicho que es un importante deterioro para las instituciones", ha expresado, para después asegurar que a día de hoy la situación es "insostenible", pero la decisión la tiene que tomar la Universidad de León, que es quien es competente en esta materia.