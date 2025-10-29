Carvajal niega incoherencia de Vox en los talleres de igualdad y acusa al PSOE de hacer "guerra sucia"

Carvajal niega incoherencia de Vox en los talleres de igualdad y acusa al PSOE hacer "guerra sucia". En la foto, en el centro Irene Carvajal, flanqueada a su derecha por Alberto Cuadradado y a su izquierda por Víctor Manuel Martín Meléndez - EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha rechazado que su formación haya incurrido en "incoherencia" por validar este verano unos Talleres de Igualdad que rechazó en 2022, en réplica así a la denuncia en este sentido formulada por el Grupo Municipal Socialista, a cuyo portavoz, Pedro Herrero, ha acusado de realizar "guerra sucia" con el único objetivo de crear un "cisma" entre el PP, los ediles de Santiago Abascal y sus militantes.

En este sentido, Carvajal ha explicado que el pasado día 21 de julio la licitación de los polémicos talleres que Vox entiende que presentan un "carácter sectario" fue elevada a la Junta de Gobierno y su formación votó "políticamente" en contra, si bien a posteriori, ya en septiembre, la validación del contrato con la empresa adjudicataria realizado por la Concejalía de Servicios Sociales fue vista por el mismo órgano municipal y entonces no les quedó más remedio que dar el visto bueno por tratarse de un "trámite técnico" al que no podían oponerse.

"En julio, por primera vez en la historia del Ayuntamiento el acuerdo fue por mayoría, en este caso del PP, no por unanimidad, pero en septiembre, al no presentar el expediente defecto técnico alguno, ya no podíamos oponernos porque si lo hubiéramos hecho corríamos el riesgo inasumible de que el Consistorio fuera llevado al Tribunal de Contratación de Castilla y León y éste le diera un tirón de orejas", ha advertido la edil de Vox, quien ha apelado a la responsabilidad de su grupo municipal, "que ni reparte sobres, dinero en efectivo ni chistorra, sino que se limita a ejecutar su acción política".

LAS AMENAZAS DE CHÁVEZ

Por ello, Carvajal asegura que la información del Grupo Municipal Socialista es "falsa" y responde al objetivo de su portavoz, Pedro Herrero, al que ha tildado de "candidato por descarte", de realizar "guerra sucia" para así pretender crear un cisma entre el PP, Vox y los militantes de esta última formación. Así, la edil ha enmarcado esa estrategia socialista en las críticas al nombramiento del director del Teatro Calderón, al que, según asegura, la socialista Charo Chávez dijo en la inauguración de la Seminci se trataba de "una cuestión personal" con ella y que incluso llegó a amenazar a un técnico municipal con la siguiente frase: "¡Oiga usted, que es que yo dentro de dos años puedo ser su jefa, agárrese los pantalones!"

Sobre su postura en contra a los Talleres de Igualdad finalmente aprobados y que volverá a realizar la empresa Datainfo Consultoría y Asesoría, administrada por el que fuera gerente del Servicio Público de Empleo (Ecyl) de Castilla y León, Javier Moreno Espeja, a propuesta, paradójicamente, por el entonces vicepresidente de la Junta por Vox, Juan García-Gallardo, la portavoz municipal de esta formación mantiene que están impregnados de "un carácter sectario" y no hay una adecuación entre los títulos de los cursos y su contenido.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que "cuando se habla de Valladolid como una ciudad igualitaria, se enseña a los niños a redactar un plan general y en él se habla de los 'túneles del miedo y las pasarelas de la inseguridad', como así los bautizan en el PGOU de 2020 de Saravia; o cuando se habla de violencia de género, se enseña a la juventud a tener relaciones sexuales no tóxicas, con independencia del sexo; o cuando se habla de diversidad y los talleres van dirigidos a evitar delitos de odio y el acoso escolar", ha precisado Carvajal, quien por ello insiste en la necesidad de adecuar los epígrafes de los cursos a la realidad de su contenido.

Como modelo contrario, la edil de Vox ha puesto como ejemplo el IV Plan de la Infancia y Juventud por el que, como así ha subrayado, Unicef ha felicitado al Ayuntamiento de Valladolid porque "es la primera vez que un plan se adecua a los derechos de la infancia y no tiene carácter sectario".

La portavoz municipal de Vox también ha negado falta de comunicación de su grupo con el PP y al respecto ha apostillado que su forma de actuar no es escenificar las diferencias y salir a decir "quién la tiene más larga", sino que se limita a sentarse en una mesa, "negociar y sacar resultados".