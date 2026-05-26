Carvajal (Vox) ve "sorprendente" la abstención sobre la ZBE y advierte al PP: "Si rompen el pacto, ellos verán"

Archivo - La concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid y concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha calificado de "sorprendente" la abstención del PP en el pleno de este lunes en la votación de una propuesta de la formación que encabeza sobre la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, aunque ha negado que vayan a romper el pacto de gobierno si bien advertido al PP: "si lo rompen, ellos verán".

Carvajal ha atendido a los medios de comunicación en las dependencias del Grupo de Vox después de que este lunes sus socios de gobierno se abstuvieran en la votación de la propuesta que planteaba una regulación de las restricciones a la ZBE sólo en situaciones de "picos de contaminación", lo que propició que esta resolución se rechazara con los votos en contra de PSOE y VTLP.

Eso sí, la portavoz de la formación dirigida por Santiago Abascal no ha dejado sobre la mesa una advertencia de ruptura de pacto de gobierno, sino que ha orientado la responsabilidad hacia sus socios. "No tenemos intención de romper el pacto de gobierno. Si lo rompe el Partido Popular, ellos verán, nosotros no vamos a romperlo", ha subrayado.

La edil ha considerado "sorprendente" esa posición del Grupo Popular, porque asegura que en los últimos días se han conocido noticias como que el parlamentario europeo, Raúl de la Hoz, vinculado con Valladolid, "dice lo mismo" que Vox en relación a que la normativa europea "no obliga" a restringir el acceso a las ZBE en términos generales; o que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una disposición transitoria que, según Carvajal, ya sólamente limita el acceso al área restringida en casos de "picos de contaminación".

A ello ha sumado que en Cartagena (Murcia) "ya hay una ZBE que funciona en picos de contaminación" y que en Zaragoza "se va a atender" a ese criterio en la ordenanza que afirma que está actualmente en fase de redacción.

"Está claro que aquí vamos por caminos divergentes, porque parece que el PP no quiere suprimir un modelo de ZBE que se ha declarado no ajustado a derecho por una sentencia del TSJCyL", ha aseverado la edil de Vox, aunque posteriormente ha matizado que la normativa no se ha anulado por la regulación de la zona restringida en función de la etiqueta ambiental de los vehículos, sino por una "cuestión de forma".

Eso sí, ha considerado que ahora "es el momento de cambiar el modelo" y "tender a otros que ya se están dando en otras ciudades donde gobierna el Partido Popular y que entendemos que se alinean no solamente con nuestro argumentario, sino con el del Partido Popular en Europa, en Madrid, o en Zaragoza".

Así, ante la previsión de que próximamente se inicie el trabajo de redacción de la nueva ordenanza, considera que el PP "tendrá que escuchar" a Vox como socio del equipo de Gobierno, si bien ha reiterado en varias ocasiones que no quieren romper el pacto con los 'populares'.

Eso sí, ha advertido de que Vox tiene "capacidad de voto" en órganos colegiados, como las comisiones, donde apunta que su formación ya ha discrepado del voto del PP en varias cuestiones. "Yo tendré que alinear mi voto con mi ideario o con mi argumentario político y mi argumentario político es no a una restricción de libertades que no es proporcional porque la está diciendo un tribunal", ha reflexionado.

"EL CONCEJAL TENDRÁ QUE CONTAR CON SUS SOCIOS DE GOBIERNO"

"En el momento que el concejal del ramo comience la redacción de la ordenanza, tendrá que contar con sus socios de gobierno, no presentarles un modelo de ordenanza ya hecho en el que se pueda intervenir para mejorarlo, mal y en el último momento y que empecemos a trabajar juntos en las aristas que hay que limar", ha señalado Carvajal.

En cualquier caso, ha recalcado que ese trabajado debería haberse iniciado "el día después de haber recibido la sentencia judicial", pero "no se hizo".

A este respecto, ha apuntado que va a enviar un "dossier" de informaciones que ha realizado en las últimas horas al concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca; para que "valore lo que está haciendo su partido en otras ciudades",

La portavoz de Vox ha interpretado la posición de prudencia que mantiene el Grupo Popular y se ha preguntado "si querrá tenerlo todo estudiado", pero le ha recordado al alcalde que existen modelos en otras ciudades gobernadas por el PP "donde se está aplicando sin ningún problema, ese modelo de zona de bajas emisiones en función de picos de contaminación".

EL EQUIPO DE GOBIERNO, COMO "UN MATRIMONIO"

Carvajal ha dejado una reflexión final en la que ha comparado el pacto de gobierno entre PP y Vox con un matrimonio en el que se "actúa "en interés de la familia", pero el hecho de que cada uno tenga su "individualidad propia" no quiere decir que haya "una crisis".

"Gracias a Dios que somos diferentes. Somos muy parecidos en lo sustancial, en muchas de las cosas sustanciales, pero también podemos tener un criterio propio en cuestiones determinantes para, perdónenme la metáfora, la familia", ha añadido.

En este sentido, ha insistido en que Vox quiere estar en el Gobierno de la ciudad porque lo considera "la manera de tomar decisiones que benefician a la ciudadanía", y, ha apostillado, "en la oposición lo único que se hace es ruido: gritar, sacar fotos de obras, pasearse y hacer vídeos, como estamos viendo, pero no se construye".