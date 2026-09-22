Casa 47 licita la redacción del proyecto de edificación de una promoción de 158 viviendas asequibles en Ávila

Parcela en la que se ubicará la promoción de 158 viviendas asequibles en Ávila - MINISTERIO

ÁVILA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 ha licitado la redacción del proyecto de edificación de una promoción de 158 viviendas asequibles que se llevará a cabo sobre una parcela de 5.662 metros cuadrados de superficie en la calle Juan Aurelio Sánchez Tadeo de Ávila.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha informado de que el valor estimado del contrato se fija en 519.260 euros, impuestos excluidos y ha precisado que la licitación ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13:00 horas del 23 de noviembre.

Esta promoción de 158 viviendas forma parte del Plan de Vivienda Asequible impulsado por el Ministerio y serán destinadas al alquiler asequible para facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía. Casa 47 actúa en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, realizando así la gestión de todo el ciclo residencial del Parque Estatal de Vivienda Asequible.

Las mismas fuentes han explicado que el contrato tiene por objeto la redacción de los proyectos básico y de ejecución para la edificación de la promoción de viviendas e incluye las tareas de seguimiento durante la tramitación administrativa, la redacción de los informes que sean requeridos, la corrección de observaciones detectadas y demás trabajos necesarios para la correcta tramitación de todos los documentos del proyecto.