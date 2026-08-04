Casa Botines celebra la V Feria Modernista de León y nombra mantenedora a Sandra Guaita

LEÓN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí celebra la V Feria Modernista de León desde hoy y hasta el jueves, 6 de agosto, para la que han elegido de mantenedora de esta edición a la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita.

Esta semana el entorno Gaudí volverá al siglo XIX con la celebración que cada año nombra a un mantenedor o mantenedora, un cargo que recae sobre una personalidad del ámbito de las artes, las letras, o las ciencias o bien una figura que esté vinculada a Gaudí.

"Por analogía con los célebres juegos florales, muy populares en la segunda mitad del siglo XIX, la persona designada recibe además la condición de 'Laureado o laureada del Modernismo'", ha expresado la Casa Botines a través de un comunicado recogido por Europa Press.

SOBRE GUAITA

La elegida en esta edición, Sandra Guaita, nació en Reus y desde 2023 es alcaldesa de este municipio catalán, una de las zonas de especial relevancia en la vida de Gaudí.

Guaita es licenciada en Biología por la UB (1999) y doctora en Ciencias Experimentales y de la Salud por la Universidad Pompeu Fabra (2005); además, ha trabajado en laboratorios de investigación oncológica en Barcelona (Instituto Municipal de Investigación Médica, 1999-2005, y Facultad de Medicina de la UB, 2005-2010) y en Londres (Cancer Research UK - Hammersmith Hospital, 2007-2008).

En su carrera política destaca el cargo de diputada en la XIV legislatura del Congreso de los Diputados, como vicepresidenta primera de la Mesa de Industria, Comercio y Turismo y portavoz adjunta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.