Casa Botines (León) acomodará su interior al uso museístico y restituirá la estética original de la Planta Noble

El director general de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), José María Viejo (izquierda) y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja (derecha), este jueves en el Museo Casa Botines, en León capital. - MUSEO CASA BOTINES

LEÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La infraestructura del Museo Casa Botines Gaudí, en León capital, se alineará con el uso museístico actual en el interior del edificio con una intervención sobre las siete plantas con el fin de ofrecer las condiciones necesarias para la conservación de las obras, una iniciativa que se iniciará este año y continuará en los próximos ejercicios y a la que se suma la actuación encaminada a restituir la estética original de la Planta Noble.

Así lo ha expresado este jueves el director general de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), José María Viejo, quien ha recordado que las condiciones del edificio son las preexistentes, adaptadas a uso de oficinas, por lo que resulta necesario adaptarlas para que reúnan las condiciones necesarias para la mejor conservación de las colecciones.

La intervención planteada permitirá que la infraestructura interior del edificio, desde los puntos de vista climático, eléctrico, de seguridad, señalético y para el flujo de visitantes deban de estar alineados con el uso actual.

Por otra parte, se restaurará y restituirá la estética original en la Planta Noble, que acogerá la nueva exposición permanente que se inaugurará el próximo mes de junio, coincidiendo con la conmemoración del cumpleaños de Gaudí, que tendrá lugar el día 25 de dicho mes.

En cuanto a la programación para conmemorar el Año Gaudí, la Fundación ha creado cuatro grandes citas expositivas. La muestra central, 'Gaudí y la ciudad moderna', será la "gran apuesta" para 2026 y ofrecerá aportaciones científicas "significativas" al conocimiento de lo que representa la revolución que la arquitectura doméstica que introdujo Gaudí a finales del siglo XIX. "Va a ser nuestra gran apuesta, una exposición extraordinaria que incluye un número muy importante de piezas originales que en algunos casos nunca antes han sido expuestas", ha destacado.

Dicha exposición cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, al igual que la restauración de la Planta Noble, la "más significativa" de la infraestructura y en la que Gaudí volcó de una forma "muy especial" su creatividad y su talento arquitectónico.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha participado este jueves en la presentación de las actuaciones en el Museo Casa Botines con motivo de la conmemoración del Año Gaudí para celebrar el centenario del fallecimiento del arquitecto.

UN CREADOR "UNIVERSAL"

Según ha asegurado, la efeméride se presenta como "una ocasión inmejorable" para poner en valor el legado urbanístico y arquitectónico del artista y para acercar la obra y vida de un creador "universal" que forma parte "del patrimonio cultural de todos".

En julio de 2025 se declaró Acontecimiento de Excepcional Interés Público la celebración del Centenario Gaudí 2026 y el pasado 28 de octubre se constituyó el Comité de Honor del Año Gaudí para Castilla y León y Cantabria, al que se incorporó la Junta de Castilla y León, comunidad autónoma que cuenta con dos de los tres edificios que Gaudí realizó fuera de Cataluña: Casa Botines en la capital leonesa y el Palacio Episcopal de Astorga.

"UN LEGADO QUE PERDURE EN EL TIEMPO"

Santonja ha señalado que Gaudí 2026 nace con la vocación de ser "mucho más" que una conmemoración, puesto que el objetivo es que sea una "oportunidad real" para profundizar en el conocimiento de la figura y la obra de Antoni Gaudí y, sobre todo, para generar "un legado que perdure en el tiempo".

En este sentido, ha destacado el trabajo que lleva a cabo Fundos en la preparación de este centenario, con propuestas que ponen de manifiesto un compromiso "firme" con la difusión del legado de Gaudí y con la promoción cultural en la Comunidad.

Además, ha recordado que la Junta ha mostrado desde un primer momento su disposición a colaborar en las diferentes acciones previstas y lo hará con la organización del Congreso Internacional que tendrá lugar en octubre, de la mano de la Universidad de León (ULE). "Estamos convencidos de que esta iniciativa constituirá una excelente oportunidad para profundizar en el estudio de la obra de Gaudí y proyectar su influencia en el ámbito académico y cultural", ha señalado.

"REFERENTE CULTURAL"

En cuanto a la exposición 'Gaudí y la ciudad moderna', permitirá adentrarse en la "genial figura" de este creador, así como reforzar a la ciudad de León y a la Comunidad como "referente cultural" en los ámbitos nacional e internacional.

La Junta respaldará la realización de esta exposición temporal que tiene como objetivo analizar la aportación de Gaudí al desarrollo de la arquitectura y el urbanismo modernos, poniendo el foco en su concepción de la ciudad, la vivienda colectiva, la habitabilidad y la integración entre arquitectura, arte y sociedad. Santonja ha recordado que Casa Botines es un "caso paradigmático", puesto que es la primera casa de vecinos diseñada por Gaudí y un "ejemplo temprano" de arquitectura moderna aplicada al entorno urbano.

Estas actuaciones se suman al esfuerzo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para promover la conservación y restauración del patrimonio vinculado a Gaudí en Castilla y León. El consejero ha recordado que la Junta suscribió un protocolo de colaboración con Fundos para conservación y restauración mediante el cual se ha llevado a cabo una intervención que ha permitido corregir deficiencias existentes y frenar el deterioro del edificio, garantizando así su adecuada conservación y su uso en condiciones "óptimas".

COMPROMISO DE COLABORACIÓN

Ahora, el consejero ha mostrado el compromiso de la Junta a seguir colaborando en actuaciones como el proyecto de renovación del interior de Casa Botines. Además, ha hecho alusión al Palacio Episcopal de Astorga, un monumento "único y singular" que ha sido objeto de diversas intervenciones por parte del Gobierno autonómico.

Para concluir, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte ha asegurado que el patrimonio cultural es hoy "un motor de desarrollo", capaz de atraer visitantes de todo el mundo y proyectar la imagen de Castilla y León más allá de las fronteras autonómicas. En este contexto, ha considerado "esencial" la colaboración entre administraciones y entidades gestoras.

Finalmente, se ha mostrado convencido de que las iniciativas que se impulsan en el marco del Año Gaudí 2026 contribuirán a reforzar la proyección cultural y turística de Castilla y León y a consolidar la obra de Antoni Gaudí como un motor de dinamización cultural y económica para la Comunidad.