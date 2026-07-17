Casa Botines otorga el IV Premio León de Plata a Daniel Giralt-Miracle por su labor en el Año Internacional Gaudí 2002

Daniel Giralt-Miracle, Premio León de Plata 2026 del Museo Casa Botines Gaudí. - MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ

LEÓN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí (León) ha concedido el IV Premio León de Plata a Daniel Giralt-Miracle "por su labor como comisario general del Año Internacional Gaudí 2002", organizado para conmemorar los 150 del nacimiento del arquitecto.

Así lo ha anunciado el director del Museo Casa Botines Gaudí, Raúl Fernández Sobrino, tras la reunión del jurado en las instalaciones de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos). Se reconoce así la labor de Daniel Giralt-Miracle, historiador, crítico de arte, especialista en diseño y arquitectura, comisario de exposiciones, gestor cultural y divulgador de la obra de Gaudí.

La conmemoración del Año Internacional Gaudí 2002, integrada por exposiciones, publicaciones, congresos, actividades académicas y programas de difusión, alcanzó una dimensión "extraordinaria" y constituyó un acontecimiento "decisivo" para la proyección internacional del arquitecto, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Museo Casa Botines Gaudí.

El jurado ha destacado especialmente, dentro de su trayectoria gaudiniana, la creación y dirección del Espai Gaudí de la Fundació Caixa Catalunya, entre 1995 y 2000, un proyecto pionero en la interpretación y divulgación de la obra del arquitecto.

Del mismo modo, ha valorado su participación en otras iniciativas de especial relevancia, como el comisariado de Gaudí Mataró 130, la actualización y reforma del Espai Gaudí y la publicación de numerosos libros, entre ellos 'La Pedrera. Arquitectura e historia', 'Gaudí 2002. Miscel·lània', 'Antoni Gaudí', 'La Sagrada Familia de Gaudí', 'Gaudí esencial' y 'El primer Gaudí. La Nau de Mataró'.

La gala de entrega se celebrará el próximo 16 de diciembre en el Museo Casa Botines Gaudí, en el marco del acto de presentación de la programación del Museo para el año 2027.