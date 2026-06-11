La Casa de Cervantes en Valladolid promueve una decena de actividades en verano incluida una muestra sobre su historia

El comisario de la exposición 'La Biblioteca: su primera obra', Antonio Custodio López y el director del Museo Casa de Cervantes, Pedro González Díez. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa de Cervantes, ubicado en Valladolid, celebra a lo largo de este verano más de una decena de actividades culturales "para todo los públicos", con conferencias, cine de verano, talleres infantiles así como una exposición temporal sobre la historia del espacio museístico y su biblioteca.

El director del Museo, Pedro González Díez y el comisario de la exposición, Antonio Custodio López García, han presentado la programación y la muestra, con las que el responsable del centro ha señalado que se plantea una forma de que quien ya conoce el centro "quiera regresar" y también para acercar su oferta a nuevos visitantes en estos meses estivales.

El museo de titularidad estatal abrirá este viernes, 12 de junio, la exposición temporal 'La biblioteca, su primera obra', que repasa la historia de la Casa de Cervantes desde sus primeros intentos de puesta en marcha en el siglo XIX, con la investigación que constató que el literato había residido en la zona del antiguo Rastro, hasta la apertura definitiva como Casa-Museo en 1948.

En la muestra tienen protagonismo los tres principales "patrones" del espacio museístico: el marqués De la Vega-Inclán --noble vallisoletano que promovió otros centros como el Museo del Greco--; el magnate norteamericano Archer Huntington y el rey Alfonso XIII.

La exposición reúne más de 40 obras --pintura, fotografía, cartas, inventarios, libros-- procedentes de la colección del museo, en su mayoría nunca expuestas, entre ellas documentos que acreditan la cesión de viviendas, adquiridas por el magnate y el monarca en la calle Miguel Íscar de Valladolid, donde se tenía constatado que había residido el escritor entre 1604 y 1606, periodo en el cual escribió Las Novelas Ejemplares y recibió el Privilegio Real para imprimir El Quijote.

En una de las viviendas, la cedida por el monarca en 1915 se puso en marcha por primera vez la Biblioteca Cervantina, inaugurada en 1916, a la que se sumaron nuevos espacios gracias a la cesión de otros dos inmuebles por parte de Huntington en torno a 1918. El centro cultural funcionó bajo la dirección del literato e historiador vallisoletano Narciso Alonso Cortés.

En 1936 se produjo una inundación por la crecida del río Esgueva, en la que se perdieron 2.000 ejemplares, lo que unido al posterior inicio de la Guerra Civil truncó la actividad en la biblioteca, que no volvió a reabrirse hasta la segunda mitad del Siglo XX.

En 1948 se puso marcha como Museo y de aquella época se expone, por ejemplo, un cartel en el que se informa del precio de entrada, que era de 3 pesetas a diario y de 2 pesetas domingos y festivos.

La exposición incorpora además reproducciones facsimilares de piezas procedentes de otras instituciones como la Biblioteca Nacional, Patrimonio Nacional o el Archivo Municipal de Valladolid. Ubicada en la biblioteca del museo, la muestra podrá visitarse en el horario habitual hasta el próximo 27 de septiembre y se complementa con un programa de visitas comentadas que permitirá profundizar en este relato esencial de la historia del Museo Casa de Cervantes.

PROGRAMA ESTIVAL

Bajo el título 'Sobre bibliotecas. Imaginarias, ideales, infinitas, imposibles', el programa reúne más de una decena de actividades culturales dirigidas a todos los públicos. Cine, conferencias, un club de lectura, talleres y visitas guiadas conforman una propuesta que tiene como elemento principal la exposición 'La biblioteca, su primera obra', centrada en la historia de este espacio del propio museo.

Programa de actividades verano 2026 Partiendo de las referencias de la propia biblioteca de la Casa de Cervantes, el programa se abre a las librerías de otros autores y a distintos modos de ordenar el saber, leer las cosas y mirar el mundo. Este planteamiento se articula en un ciclo de conferencias dedicado a las colecciones de libros de Aby Warburg, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.

El martes 16 de junio, la doctora en Humanidades Ada Naval analizará la biblioteca de Warburg, concebida como un dispositivo para la investigación y el pensamiento.

El 17 de junio, Erica Durante, profesora de la Universidad de Brown (Estados Unidos), recorrerá las estanterías de Borges, descubriendo un archivo vivo donde los libros están llenos de anotaciones y marcas que crean un diálogo de voces, lenguas y saberes.

El ciclo se cerrará el 16 de septiembre con la intervención de Celia Martínez, responsable de la Biblioteca Julio Cortázar de la Fundación Juan March, que abordará la relación entre leer y escribir en el universo creativo del autor.

En diálogo con este ciclo se desarrollará también un club de lectura, dedicado a libros que en su día fueron censurados y que hoy vuelven a circular, e inspirado en la instalación 'La habitación de los libros prohibidos' de la artista Alicia Framis.

De esta singular biblioteca se han seleccionado cuatro títulos como 'Silas Marner' de George Eliot, el 23 de junio; 'Rebelión en la granja' de George Orwell, el 14 de julio; 'Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado' de Maya Angelou, el 25 de agosto; y 'Todo se desmorona' de Chinua Achebe, el 29 de septiembre.

Las sesiones estarán dirigidas por el filósofo y librero Rodrigo Simón y tendrán lugar en el patio interior del museo.

CINE AL AIRE LIBRE

La reflexión sobre los archivos culturales y su preservación se extiende al cine con un ciclo al aire libre comisariado por los codirectores de la Seminci, Javier H. Estrada y Mariona Viader. El ciclo se centra en los videoclubes como forma de biblioteca surgidos en el siglo XX y espacios de conservación de imágenes en movimiento que han contribuido a garantizar su supervivencia.

El martes 7 de julio se proyectará 'Speaking Parts', de Atom Egoyan; el miércoles 8 de julio, 'The Watermelon Woman', de Cheryl Dunye; y el jueves 9 de julio, 'Celluloid Underground', de Ehsan Khoshbakht. Todas las sesiones comenzarán a las 22.15 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Por otra parte, en el laboratorio-taller 'Cámara de ecos' crearemos una composición colectiva utilizando voz, objetos, instrumentos y grabaciones realizadas en el propio espacio. Tomaremos como inspiración partituras gráficas y técnicas inspiradas en la música concreta y la creación experimental -Pierre Schaeffer, Pierre Henry, John Cage y Brian Eno-.

El taller estará dirigido por el diseñador gráfico y artista musical Diez Ovejas. Se celebrará los días 18 y 19 de septiembre, con inscripción previa y gratuita a través de la web.

'ZONAS DE SOMBRA'

También este verano los visitantes podrán descubrir las 'Zonas de sombra', concebidas con motivo del eclipse total de este verano, que sacarán a la luz libros antiguos habitualmente no expuestos, entre ellos, una selección de 'Quijotes' ilustrados adquiridos por el Ministerio de Cultura.

Asimismo, el museo ha programado actividades para el público infantil y familiar, con dos talleres en los que los participantes se convertirán en guardianes del patrimonio y aprenderán a proteger y conservar libros antiguos, así como a interpretar las huellas del tiempo como símbolos de memoria y valor contemporáneo.