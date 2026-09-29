Casa Colón acerca a Valladolid la identidad de la comunidad peruana shipibo-konibo a través de fotografías de David Díaz

'Retratos De Mi Sangre', Exposición Del Fotógrafo Peruano David Díaz En La Casa-Museo Colón. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa-Museo Colón de Valladolid acoge la exposición fotográfica en la que el fotógrafo peruano David Díaz Gonzáles plasma la identidad y tradiciones de su comunidad de origen, la shipibo-konibo que habita en las orillas del río Ucayali, en la Amazonia.

A través de 23 fotografías en blanco y negro, la muestra ofrece una mirada íntima a la vida cotidiana de esta comunidad, que Díaz ha capturado con la "cercanía y proximidad familiar" que le ha permitido ser miembro de la misma.

"La exposición realza su pertenencia personal y familiar a este mundo del que proviene y que integra la peruanidad y la panhispanidad", ha subrayado el agregado cultural de la Embajada de Perú en España, Alonso Ruiz, en declaraciones recogidas por Europa Press en la presentación este martes, 29 de octubre.

Las imágenes muestran a hombres, mujeres y niños de esta comunidad con sus vestimentas tradicionales en escenas rutinarias y tradicionales, de manera que se puede ver a hilanderas trabajando con tintes naturales y arcilla sobre tela tocuyo, curanderos ejerciendo su labora ancestral, mujeres pintándose el tradicional kené en el rostro con tintes vegetales o niños jugando en el río.

Se trata de fotografías realizadas por Díaz a sus propios familiares y vecinos, lo que dota a las fotografías de la mirada de quien conoce a esta comunidad y su realidad, y recoge a través de su cámara la memoria de este pueblo.

Nació, en concreto, en la comunidad Nuevo Saposoa, en Ucayali, en 1992, de donde salió para hacerse experto en diseño gráfico digital, hasta que obtuvo su primera cámara con 24 años, lo que hizo que su vida cambiara. En la actualidad, vive en Lima, donde ha estudiado fotografía y se ha inspirado por el trabajo de pioneros como Martín Chambi y otros fotógrafos peruanos del siglo XX.

'Retratos de mi sangre' es su primera exposición fotográfica y ha sido expuesta en ciudades como Lima, Madrid, París, Santiago de Chiles, Frankfurt, Budapest y otras ciudades de Europa y América Latina, mientras llega ahora a Valladolid de la mano del centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores con el apoyo de la Embajada de Perú en España.

En este sentido, el agregado cultural de la Embajada de Perú en España ha asegurado que es un "privilegio" presentar una exposición en Valladolid, una ciudad con la que Perú tiene "importantes vínculos" y con la que comparte la "panhispanidad que convoca a muchas comunidades unidas por valores y afinidades históricas".

Así, ha agradecido al Ayuntamiento de Valladolid su apuesta por mantener esta relación, mientras la teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha destacado esta colaboración y ha ensalzado la "presencia tan viva" del país andino en la ciudad del Pisuerga.

Sobre la exposición, ha reivindicado la labora de Díaz que ha sabido retratar su identidad en este "viaje personal" de una manera que lo ha convertido en un artista "universal". "Detrás de cada imagen hay almas que representan a las comunidades del Amazonas peruano, que nos trasmiten esa manera de vivir que se pierde", ha apostillado.

Esta exposición, que se puede visitar hasta el 29 de noviembre de forma gratuita impulsada por la Fundación Municipal de Cultura, se enmarca en la programación 'Hermanados por la Historia' organizada con motivo del Día de la Hispanidad.

VISITAS TEATRALIZADAS

La inauguración de la muestra coincide, además, con el inicio de las visitas teatralizadas en la Casa Colón, que en esta ocasión se desarrollarán bajo el título 'Ponce & Cía. Los exploradores españoles de Norteamérica'. Esta propuesta estará guiada por Ponce de León, explorador nacido en la provincia de Valladolid que acompañó a Colón en su segunda expedición a América.

El primer grupo escolar que ha participado en la propuesta ha estado formado por 25 alumnos de sexto curso de Educación Primaria del Colegio Las Huelgas. Carvajal se ha unido a ellos para conocer de primera mano el recorrido y poder intercambiar impresiones con niños y docentes sobre esta actividad educativa.

Las visitas se extenderán hasta el 11 de octubre. Habrá pases para escolares de martes a viernes, de 10.00 a 12.00 horas, y para público general: viernes 2 y 9 de octubre, a las 18.00 horas, sábado 3 a las 12.00 y 18.00 horas, sábado 10 a las 12.30 y 18.00 horas y los domingos 4 y 11 a las 10.00, 12.00 y 18.00 horas.

Para participar es necesario realizar una inscripción gratuita en la Casa-Museo (por teléfono o de forma presencial). Se ha establecido un máximo de dos grupos por centro escolar y de cuatro personas por reserva para el público general.