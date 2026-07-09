Casa Lis de Salamanca ofrece una retrospectiva sobre 'Menchu Gal', la primera mujer Premio Nacional de Pintura

Exposición dedicada a Menchu Gal en la Casa Lis de Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El museo Art Nouveau y Art Déco - Casa Lis de Salamanca ha inaugurado este jueves la exposición retrospectiva 'Menchu Gal' con más de treinta obras de esta pintora, primera mujer Premio Nacional de Pintura, pertenecientes a la Fundación Menchu Gal que podrán visitarse hasta finales de octubre.

El acto inaugural ha contado con la participación del alcalde y presidente de la Fundación Manuel Ramos Andrade, Carlos García Carbayo; el director del Museo Casa Lis, Pedro Pérez Castro; la comisaria de la muestra, Marisa Oropesa, y el representante de la Fundación Menchu Gal, Ernesto Gutiérrez.

Las obras de Menchu Gal; que se conservan en el Museo Reina Sofía, la colección del Banco de España en Madrid, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el MACBA, la Fundación Telefónica y la colección privada de Carmen Thyssen-Bornemisza, entre otras, podrán verse este verano en el Museo Art Nouveau y Art Déco - Casa Lis.

Gal, pionera en el panorama artístico español, "crea su propio universo y no se enmarca en ningún estilo pictórico, aunque siempre ávida de conocimiento, conoció todos los ismos de la centuria pasada".

"Sus pinturas adquieren un estilo único y libre que las hacen inconfundibles, reflejo de su espíritu cosmopolita", como ha señalado la comisaria de la exposición, Marisa Oropesa.

Menchu Gal se trasladó a París antes de cumplir quince años por consejo de su profesor de pintura, Gaspar Montes, quien supo ver el talento de la precoz artista. En la capital francesa recibió clases del maestro del cubismo Amédée Ozenfant y allí fue donde la joven guipuzcoana descubrió a Matisse y el fauvismo. Posteriormente, regresó a Madrid con 25 años y allí ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, mientras se alojaba en la Residencia de Señoritas regentada por María.

Su formación se vio interrumpida por el estallido de la Civil, que la llevó de nuevo al exilio. Después, en 1943, volvió de nuevo a Madrid, donde entró en contacto con los artistas de la Escuela de Vallecas a través de Benjamín Palencia. Fue entonces cuando se adentró en el expresionismo y desarrolló un estilo propio, basado en un tratamiento del color muy "particular" que se convirtió en su sello artístico.

El Museo Casa Lisofrece a los visitantes un viaje a través de la evolución artística de la pintora mediante una selección de sus géneros más queridos y recurrentes, donde siempre encontró la inspiración, retratos, bodegones, interiores y paisajes