La Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, en Soria, se mantiene como la más visitada de CyL

Reunión del Patronato del Parque Natural de la Laguna Negra, en Vinuesa (Soria). - JCYL

SORIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) - La Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, en Vinuesa (Soria), recibió durante 2025 un total de 29.344 visitantes y se consolida como la infraestructura de estas características más visitada de Castilla y León.

Esta cifra supone un ligero incremento con respecto a la registrada en 2024, según los datos ofrecidos por la delegación de la Junta en Soria este martes.

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, José Antonio Lucas, ha presidido hoy, en la Casa del Parque de Vinuesa, la reunión del Patronato del Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, en la que se ha realizado un balance de las actuaciones desarrolladas en el último año.

La afluencia de visitantes se concentra principalmente entre los meses de marzo y octubre. Los meses de verano, especialmente julio y agosto, registran el mayor número de visitantes al coincidir con el periodo vacacional de buena parte de los usuarios.

También destacan octubre y noviembre, cuando los recursos micológicos del entorno atraen a un elevado número de visitantes. En 2025, los meses con mayor afluencia fueron agosto, con 5.746 visitantes; mayo, con 3.496; y julio, con 3.230.

PERFIL

En cuanto al perfil de los usuarios, la mayor parte de las visitas correspondieron a familias y grupos de amigos, con 24.385 personas.

Además, se contabilizaron 3.313 visitantes vinculados a empresas, 997 integrantes de grupos didácticos, 612 pertenecientes a asociaciones y 32 visitantes individuales.

Respecto a la procedencia, la práctica totalidad de los visitantes fueron españoles, con 29.131 personas, lo que representa el 99,27 por ciento del total.

Por provincias, los más numerosos procedieron de Madrid (8.298 visitantes), seguidos de Barcelona (2.204) y Navarra (1.993).

En relación con el turismo internacional, la Casa del Parque recibió 213 visitantes extranjeros, principalmente procedentes de Estados Unidos (65), Francia (54), Alemania (17), Portugal (15) y Australia (15).

PASARELA

El aforador peatonal situado en la pasarela de la Laguna Negra proporciona información sobre el número de personas que acceden a este itinerario, además de datos relativos al sentido de la marcha y a las franjas horarias de uso.

Durante 2025 se contabilizaron 107.944 pasos, registrándose la mayor afluencia en agosto, con 22.347 usuarios. También superaron los 10.000 registros los meses de julio (13.488), octubre (11.770) y abril (10.927).

Con el fin de diversificar los recorridos y mejorar la experiencia de los visitantes, hace años se habilitó una senda alternativa de retorno que permite completar un recorrido circular tras la visita a la Laguna Negra.

Este itinerario ofrece, además, vistas del valle modelado por el arroyo de la Laguna Negra y facilita el regreso al aparcamiento por un trazado distinto al de acceso.

No obstante, los datos del aforador ponen de manifiesto que únicamente alrededor de la mitad de los usuarios utiliza esta senda de retorno, un total de 50.216 personas, mientras que el resto regresa por el mismo itinerario de acceso.