La Casa de Zorrilla de Valladolid programa más de 15 citas culturales durante el mes de julio

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Música, teatro y poesía convierten el jardín romántico la casa-museo de José Zorrilla en uno de los epicentros del verano en Valladolid durante el mes de julio.

El programa 'Es tiempo de verano en la casa del poeta' propone más de 15 citas culturales para las próximas semanas, a las que se suma una nueva edición del 'Comando Pucela' para los más pequeños.

Ya tradicional en el programa de verano de la Casa de Zorrilla, el Aula de Poesía 'El poeta y sus voces de Amigos del Teatro' volverá al céntrico jardín los martes de julio con encuentros que conjugan poesía y dramaturgia (todos, a las 20.00 horas) bajo los títulos 'Zorrilla al borde de un ataque de Tenorios' (7 de julio), 'Dime un poema' (14 de julio), 'La voz de Pedro Martín' (21 de julio) y 'El prodigioso acento en sexta. Un recorrido por el ritmo poético' (28 de julio).

La literatura estará también presente en el patio de la casa-museo con el recital literario musical 'Los miradores poéticos de Carmen Martín Gaite', en el marco de la celebración del centenario del nacimiento de la escritora, que abre la programación del mes el miércoles 1 de julio a las 20.00 horas, detalla la Fundación Municipal de Cultura a través de un comunicado.

El "exitoso" programa 'Comando Pucela' regresará con nuevas citas para acercar la historia de Valladolid a los niños de entre 6 y 11 años. Los más pequeños de la casa podrán poner a prueba sus dotes detectivescas con las misiones 'Una aventura entre las bambalinas del Teatro Calderón', 'La publicidad en el Valladolid del siglo XVI', 'El increíble viaje de las aguas de Argales' y 'Calles con historia'.

Como novedad, el programa incorpora un escape room para jóvenes de entre 12 y 16 años bajo el título 'La cautiva del Teatro Calderón'.

Las misiones para niños tendrán lugar del 30 de junio al 31 de julio, de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, teniendo como punto de partida y llegada el jardín de la Casa de Zorrilla; y la experiencia piloto del escape room se pondrá en marcha el martes 30 de junio y el jueves 2 de julio. Para participar en la actividad, totalmente gratuita, es necesario realizar una inscripción previa en la Casa de Zorrilla.

SEIS CONCIERTOS

La música tendrá un protagonismo especial con seis conciertos que recorrerán estilos tan diversos como el folk o el blues. Entre estas citas está, el viernes 3 de julio, el estreno absoluto de 'Manuel de falla: obra integral para voz y piano', con el barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo, que conmemora el 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano.

También pondrán banda sonora a la programación el concierto 'Mares y lunas' (viernes 10 de julio), en el que el guitarrista vallisoletano Raúl Olivar interpretará los temas de su último trabajo, presentado en Estambul; y la actuación del dúo formado por el guitarrista venezolano Jonnathan El Barouki y el violinista José Gabriel Nunes dentro del Festival Internacional de Guitarra de España - FIGUE (sábado 11 de julio).

El programa de verano de la Casa de Zorrilla contará con la cantante gallega Antía Muíño. Considerada una de las voces "más destacadas" de la nueva canción ibérica, presentará en Valladolid los temas de su último disco, Anfibia por veces (viernes 17).

La música de raíz estará presente con el recital folk de Germán Díez y Benxamín Otero 'Trece canciones bonitas' (viernes 24). La programación musical de julio se despide el viernes 31 con el concierto de blues 'You better come on (Mejor que no te pares)', de la banda32/29 Blues, liderada por Jesús Parra.

TEATRO

Del mismo modo, el teatro ocupará un lugar destacado a lo largo del mes gracias a cinco citas. La primera de ellas, 'Amor de don Perlimplín' con Belisa en su jardín (jueves 2 de julio), adapta la obra homónima de Federico García Lorca.

La compañía Birlavoz Teatro recupera esta farsa lírica en la que el ingenuo don Perlimplín, poco interesado en el matrimonio, termina casado por conveniencia con la joven Belisa.

Le seguirá 'Ñoñainés', de Cíclica Teatro (jueves 9), una divertida pieza inspirada en Don Juan Tenorio de José Zorrilla en el que doña Inés se convierte en una actriz que lucha por demostrar su valía caiga quien caiga.

La siguiente cita, 'Firmado Colette', de La Kimera Teatro (jueves 16), recupera la figura histórica de Sidonie-Gabrielle Colette, una de las escritoras más icónicas de la literatura francesa. Casada con un empresario literario de pocos escrúpulos que la obliga a escribir bajo su nombre, Colette ve cómo sus propias historias son aclamadas por el mundo sin recibir el crédito que merece.

Una semana después (jueves 23), la compañía Teatro de Poniente presentará 'Don Quijote', la historia secreta, contada por dos cómicos ambulantes huidos de la justicia que representarán una versión desconocida de la obra de Cervantes.

El último espectáculo escénico de julio en Casa Zorrilla contará con Valquiria Teatro. La compañía vallisoletana representará 'El día más feliz de nuestra vida', una pieza escrita por Laila Ripoll que acompaña a unas cuatrillizas en dos momentos vitales para ellas: 1964, en la víspera de su Primera Comunión; y, veinte años más tarde, antes de su boda.

ENTRADAS E INVITACIONES

La asistencia será libre para el recital literario musical 'Los miradores poéticos de Carmen Martín Gaite' y el aula de poesía. Requerirán entrada los conciertos y las representaciones teatrales (todos, con comienzo a las 21.30 horas).

Pueden adquirirse a un precio único de 8 euros en la recepción de la casa-museo (de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 y domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas).

La Casa de Zorrilla ofrece un abono de seis espectáculos, a elegir, al precio de cinco (40 euros), también disponible en la recepción de la casa-museo.