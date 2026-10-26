La Casa de Zorrilla de Valladolid acogerá la 19ª Semana de Estudios Románticos del 31 de octubre al 8 de noviembre

Fachada de la Casa de Zorrilla. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Zorrilla de Valladolid celebrará del 31 de octubre al 8 de noviembre su 19ª Semana de Estudios Románticos con un programa de actividades que incluye charlas, teatro al aire libre y una jornada dedicada a la tradición mexicana del Día de Muertos.

La iniciativa se articula en torno al Día de Todos los Santos, fecha vinculada a la obra 'Don Juan Tenorio' de José Zorrilla. La programación comenzará el sábado 31 de octubre con actividades centradas en el Día de Muertos para recordar los más de diez años que el escritor residió en México.

La jornada inaugural ofrecerá un taller infantil de maquillaje de catrinas, una ofrenda tradicional y un concierto de boleros a cargo de Patricia Corral con degustación de 'pan de muertos'.

Asimismo, el ciclo continuará con tres conferencias en la Sala Cossío de la Casa Revilla que se retransmitirán por Internet, señalan desde la organización a través de un comunicado.

El martes 3 de noviembre, el profesor Pedro Ojeda abordará la defensa de los derechos de autor en la obra del escritor vallisoletano; el jueves 5, la editora Montse Ruiz analizará la edición de rarezas decimonónicas, y el viernes 6, el investigador José Luis González Subías tratará la recuperación escénica de los clásicos del siglo XIX.

La 19ª edición concluirá el viernes 6 de noviembre a las 21.00 horas con la representación de las escenas del cementerio de 'Don Juan Tenorio' en el jardín romántico del recinto.

La escenificación correrá a cargo de la Asociación Amigos del Teatro de Valladolid, con un aforo limitado a 200 personas.

La iniciativa está organizada por la Casa de Zorrilla y el programa 'Valladolid Letraherido' de la Fundación Municipal de Cultura, bajo la coordinación del profesor Pedro Ojeda Escudero y con la colaboración de la Asociación de Mexicanos en Castilla y León y la Asociación Amigos del Teatro de Valladolid.